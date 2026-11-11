المنتخب الفرنسي يفتقد تشواميني قبل مواجهتي إيطاليا وتركيا

باريس -سانا
تلقى المنتخب الفرنسي لكرة القدم ضربة بغياب لاعب وسطه أوريليان تشواميني عن معسكره الحالي، إثر تعرضه للإصابة، ما دفع الجهاز الطبي إلى إعادته إلى ناديه ريال مدريد الإسباني لاستكمال العلاج، قبل المواجهتين المرتقبتين أمام إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية.
وذكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في بيان نشره على منصة إكس، أن الفحوص الطبية أظهرت معاناة تشواميني من آلام في العضلة المقربة اليمنى، وهي المنطقة نفسها التي سبق أن تعرض فيها للإصابة خلال الصيف الماضي، مشيراً إلى أن قرار إعادته إلى ناديه اتُّخذ بعد التشاور مع أطباء ريال مدريد وبالاتفاق مع اللاعب.
وقرر الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي عدم استدعاء لاعب وسط بديل لتعويض غياب تشواميني، والاكتفاء باللاعبين الخمسة الآخرين الموجودين في قائمة معسكر شهر تشرين الثاني الجاري.
ويغيب تشواميني عن مواجهة إيطاليا المقررة غداً الخميس، ولقاء تركيا في الـ15 من تشرين الثاني، في ضربة للمنتخب الفرنسي، نظراً لدوره في خط الوسط، وأهمية المواجهتين في مشواره بدوري الأمم الأوروبية.