المنتخب الفرنسي يفتقد تشواميني قبل مواجهتي إيطاليا وتركيا

باريس -سانا

تلقى المنتخب الفرنسي لكرة القدم ضربة بغياب لاعب وسطه أوريليان تشواميني عن معسكره الحالي، إثر تعرضه ‏للإصابة، ما دفع الجهاز الطبي إلى إعادته إلى ناديه ريال مدريد الإسباني لاستكمال العلاج، قبل المواجهتين المرتقبتين ‏أمام إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية.‏

وذكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في بيان نشره على منصة إكس، أن الفحوص الطبية أظهرت معاناة تشواميني من ‏آلام في العضلة المقربة اليمنى، وهي المنطقة نفسها التي سبق أن تعرض فيها للإصابة خلال الصيف الماضي، مشيراً ‏إلى أن قرار إعادته إلى ناديه اتُّخذ بعد التشاور مع أطباء ريال مدريد وبالاتفاق مع اللاعب.‏

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي عدم استدعاء لاعب وسط بديل لتعويض غياب تشواميني، والاكتفاء باللاعبين ‏الخمسة الآخرين الموجودين في قائمة معسكر شهر تشرين الثاني الجاري.‏

ويغيب تشواميني عن مواجهة إيطاليا المقررة غداً الخميس، ولقاء تركيا في الـ15 من تشرين الثاني، في ضربة ‏للمنتخب الفرنسي، نظراً لدوره في خط الوسط، وأهمية المواجهتين في مشواره بدوري الأمم الأوروبية.‏