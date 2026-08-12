مواجهة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا في كأس السوبر الأوروبي

فيينا-سانا

تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية اليوم الأربعاء إلى ملعب ريد بول أرينا في مدينة سالزبورغ النمساوية، الذي سيشهد مواجهة قوية بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا في كأس السوبر الأوروبي.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى تحقيق إنجاز بالاحتفاظ بلقب كأس السوبر الأوروبي للموسم الثاني على التوالي، حيث كان الفريق الباريسي تغلب على توتنهام بركلات الترجيح في نسخة الموسم الماضي بمدينة أوديني الإيطالية.

وفي المقابل يدخل أستون هذه المواجهة وهو لا يزال يعيش أجواء الفرحة بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي على حساب فرايبورغ الألماني، ويأمل تكرار إنجازه التاريخي عندما فاز بكأس السوبر الأوروبي عام 1983.

وتجمع كأس السوبر سنوياً بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في مواجهة واحدة لتحديد بطل القارة في بداية الموسم الجديد، حيث يخوض باريس سان جيرمان اللقاء بصفته بطل دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، ويخوض أستون فيلا المباراة كونه بطلاً للدوري الأوروبي.