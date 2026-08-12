ألمانيا تعيد تذاكر مناطق الوقوف لمباريات المنتخب بعد غياب 25 عاماً

برلين-سانا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا ستدخل تذاكر مناطق الوقوف حيز الاستخدام للمرة الأولى منذ أكثر من 25 عاماً في مباريات المنتخب التي تقام على أرضه، على أن تكون مباراتا دوري الأمم ضد اليونان وصربيا الشهر المقبل التجربة الأولى لهذه النوعية.

وقال بيرند نويندورف، رئيس اتحاد اللعبة، في بيان: “تعدّ مناطق الوقوف جزءاً من ثقافة المشجعين في ألمانيا” مبيناً أن الحوار مع المشجعين أظهر مدى قوة الرغبة في وجود مناطق للوقوف في المباريات الدولية.

وكانت مناطق الوقوف محظورة لفترة طويلة في جميع أنحاء أوروبا، قبل أن يسمح الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) لبعض الدول في عام 2022 بإعادة إدخالها في بعض المسابقات.

وتتمتع ألمانيا بتقليد عريق في توفير مناطق الوقوف للجماهير، حيث يستوعب المدرج الجنوبي لنادي بروسيا دورتموند، المعروف باسم الجدار الأصفر، ما يقرب من 25 ألف مشجع.

وتحرص ألمانيا على إرضاء مشجعيها بعد خروجها المبكر للمرة الثالثة على التوالي من كأس العالم هذا العام.