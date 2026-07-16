أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026 تصل إلى مستويات غير مسبوقة

زيوريخ-سانا

وصلت أسعار التذاكر لحضور المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي تجمع الأرجنتين مع إسبانيا، إلى أرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ البطولة.

وحسب المنصة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم، يبلغ سعر أرخص تذكرة متاحة حالياً نحو 6 آلاف و400 يورو، فيما تصل أسعار تذاكر كبار الشخصيات إلى نحو 30 ألف يورو، وهي مبالغ تفوق بشكل كبير الأسعار التي حدّدتها اللجنة المنظمة.

وأثارت الأسعار المعلنة موجة استياء واسعة، حتى داخل أروقة الاتحاد الإسباني، وفقاً لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية.

ووصف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافائيل لوزان، أسعار التذاكر بالأمر المؤسف، مبيناً أن هناك العديد من المشجعين الإسبان يبذلون جهداً كبيراً للحضور وتشجيع منتخب بلادهم.