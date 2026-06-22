فوز ثمين لمصر على نيوزيلندا في الجولة الثانية لكاس العالم 2026‏

فانكوفر-سانا
حقق منتخب مصر فوزاً ثميناً علي نظيره منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كأس العالم 2026، لحساب المجموعة السابعة .
وبدأ منتخب نيوزيلندا المباراة بضغط هجومي مبكر، وتمكن فين سورمان من تسجيل هدف التقدم للمنتخب النيوزيلندي في الدقيقة الـ 15، وفي المقابل عاد منتخب مصر للمباراة بعد دقائق من صدمة الهدف المباغت، وأدرك مصطفى زيكو التعادل في الدقيقة الـ 58، وعند الدقيقة الـ 67 رجح محمد صلاح كفة ”الفراعنة” بعد أن سجل الهدف الثاني، ثم أضاف البديل محمود حسن ”تريزيجيه” الهدف الثالث في الدقيقة الـ 82 لتنتهي المباراة بفوز مصر بثلاثة أهداف لهدف.
وبهذا الفوز تربع منتخب مصر على صدارة المجموعة السابعة بأربع نقاط وبفارق نقطتين عن منتخبي إيران وبلجيكا، اللذين تعادلا سلباً في افتتاح الجولة الثانية لهذه المجموعة،بينما يتزيّل منتخب نيوزيلندا الترتيب برصيد نقطة واحدة