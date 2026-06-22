فوز ثمين لمصر على نيوزيلندا في الجولة الثانية لكاس العالم 2026‏

فانكوفر-سانا‌‎ ‎

حقق منتخب مصر فوزاً ثميناً علي نظيره منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف ‏مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين بمدينة فانكوفر الكندية، ‏ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كأس العالم ‌‏2026، لحساب المجموعة السابعة‎ .‎

وبدأ منتخب نيوزيلندا المباراة بضغط هجومي مبكر،‎ ‎وتمكن فين سورمان من ‏تسجيل هدف التقدم للمنتخب النيوزيلندي في الدقيقة الـ 15،‎ ‎وفي المقابل عاد ‏منتخب مصر للمباراة بعد دقائق من صدمة الهدف المباغت، وأدرك مصطفى ‏زيكو التعادل في الدقيقة الـ 58، وعند الدقيقة الـ 67 رجح محمد صلاح كفة ‌‏”الفراعنة” بعد أن سجل الهدف الثاني، ثم أضاف البديل محمود حسن ‌‏”تريزيجيه” الهدف الثالث في الدقيقة الـ 82 لتنتهي المباراة بفوز مصر بثلاثة ‏أهداف لهدف. ‎

وبهذا الفوز تربع منتخب مصر على صدارة المجموعة السابعة بأربع نقاط ‏وبفارق نقطتين عن منتخبي إيران وبلجيكا، اللذين تعادلا سلباً في افتتاح ‏الجولة الثانية لهذه المجموعة،بينما يتزيّل منتخب نيوزيلندا الترتيب ‏برصيد نقطة واحدة‎ ‎