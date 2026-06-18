إنكلترا تستهل مشوارها في مونديال 2026 بفوز على كرواتيا

واشنطن-سانا
استهلّ منتخب إنكلترا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بفوز على منتخب كرواتيا بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على ملعب “إيه تي آند تي” في مدينة دالاس الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية عشرة.
وافتتح هاري كين التسجيل للمنتخب الإنكليزي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 12، قبل أن يدرك مارتن باتورينا التعادل لكرواتيا في الدقيقة الـ 36، وعاد كين ليمنح منتخب بلاده التقدم مجدداً في الدقيقة الـ 42، غير أن بيتر موسى أعاد المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، فرض المنتخب الإنكليزي أفضليته على مجريات اللعب، ونجح في حسم المواجهة بهدفين إضافيين، سجلهما جود بيلينغهام في الدقيقة الـ 46، والبديل ماركوس راشفورد في الدقيقة الـ85.
وبهذا الفوز، حصد المنتخب الإنكليزي أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتصدر ترتيب المجموعة مؤقتاً، بانتظار المباراة الثانية التي تجمع منتخبي غانا وبنما ضمن الجولة ذاتها.