إنكلترا تستهل مشوارها في مونديال 2026 بفوز على كرواتيا

واشنطن-سانا

استهلّ منتخب إنكلترا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بفوز على منتخب كرواتيا بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما، اليوم ‏الأربعاء، على ملعب “إيه تي آند تي” في مدينة دالاس الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية عشرة.‏

وافتتح هاري كين التسجيل للمنتخب الإنكليزي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 12، قبل أن يدرك مارتن باتورينا التعادل لكرواتيا في الدقيقة الـ ‌‏36، وعاد كين ليمنح منتخب بلاده التقدم مجدداً في الدقيقة الـ 42، غير أن بيتر موسى أعاد المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدف ‏التعادل قبل نهاية الشوط الأول.‏

وفي الشوط الثاني، فرض المنتخب الإنكليزي أفضليته على مجريات اللعب، ونجح في حسم المواجهة بهدفين إضافيين، سجلهما جود ‏بيلينغهام في الدقيقة الـ 46، والبديل ماركوس راشفورد في الدقيقة الـ85.‏

وبهذا الفوز، حصد المنتخب الإنكليزي أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتصدر ترتيب المجموعة مؤقتاً، بانتظار المباراة الثانية التي ‏تجمع منتخبي غانا وبنما ضمن الجولة ذاتها.‏