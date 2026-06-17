منتخب أوزبكستان يواجه نظيره الكولومبي في اختبار تاريخي بمونديال 2026

مكسيكو سيتي-سانا

يستهل المنتخب الأوزبكي لكرة القدم مسيرته التاريخية في نهائيات كأس العالم بمواجهة قوية أمام نظيره الكولومبي، في الخامسة من فجر يوم غد الخميس بتوقيت دمشق، على أرضية ملعب “إستاد أزتيكا” في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، وذلك لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الحادية عشرة.

وتسعى أوزبكستان، بقيادة المدرب الإيطالي فابيو كانافارو، إلى تحقيق بداية قوية وتجنب أي تعثر مبكر قد يعقد حسابات التأهل في أول ظهور مونديالي للبلاد منذ استقلالها، معولة على جهود نجمها وهدافها الأول إلدور شومورودوف لفرض هوية تنافسية للفريق، ومحاولة تجاوز إخفاق التحضيرات الختامية التي شهدت تلقي الفريق خسارتين متتاليتين أمام كندا بهدفين نظيفين، وأمام هولندا بهدفين لهدف.

وفي المقابل، يدخل منتخب كولومبيا المباراة بخبرة مونديالية واسعة في مشاركته السابعة تاريخياً، متسلحاً بطموحات كبيرة لتكرار أو تجاوز إنجازه الأبرز ببلوغ ربع نهائي نسخة 2014، ويطمح المنتخب الكولومبي بقيادة مدربه الأرجنتيني نيستور لورينزو ونجمه لويس دياز لترجمة المستويات القوية التي قدمها في تصفيات أمريكا الجنوبية إلى انطلاقة مثالية، مستفيداً من معنويات إنهاء التصفيات في المركز الثالث وتحقيق انتصارات لافتة أبرزها على البرازيل.

وتضم المجموعة الحادية عشرة إضافة إلى أوزباكستان وكولومبيا منتخبي البرتغال والكونغو الديمقراطية.