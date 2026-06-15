المنتخب الألماني يتفوق على البرازيل ويصبح الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم

واشنطن-‏سانا

بعد فوزه الكبير على منتخب كوراساو 7-1، بات المنتخب الألماني الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم، بعدما رفع رصيده ‏إلى 239 هدفاً متجاوزاً منتخب البرازيل الذي تراجع إلى المركز الثاني بـ238 هدفاً.‎

وحقق المنتخب الألماني فوزه الثامن توالياً في مباراته الافتتاحية في كأس العالم بفارق ثلاثة أهداف على الأقل، متفوقاً بثلاثة أهداف ‏على صاحب المركز الثاني (فرنسا، 5 مرات)، كما أنه سجل 7 أهداف أو أكثر في المباراة الواحدة أكثر من أي فريق آخر في البطولة ‌‏(4 مرات)، متجاوزاً بذلك رصيد المجر (3 مرات)‌‎.‎

وأصبح منتخب كوراساو أول منتخب يشارك للمرّة الأولى في كأس العالم ويستقبل 7 أهداف أو أكثر في مباراته الافتتاحية منذ منتخب ‏كوريا الجنوبية عام 1954، عندما خسر أمام المجر بنتيجة 9-0. كما أن خسارته بفارق 6 أهداف (7-1) تُعد أكبر خسارة لمنتخب ‏يخوض ظهوره الأول في المونديال منذ تلك المباراة نفسها‎.‎

لم يحافظ المنتخب الألماني على نظافة شباكه في أي من مبارياته السبع الأخيرة في كأس العالم، وهي أطول سلسلة له منذ عام 1970 ‌‏(7 مباريات)، ولم يسبق له أن خاض مباريات متتالية أكثر من ذلك في البطولة دون الحفاظ على نظافة شباكه إلا مرة واحدة (أول 9 ‏مباريات بين عامي 1934 و1954)‌‎.‎

وبفضل نيميشا ونيكو شلوتربيك، كانت هذه هي المرة الثانية فقط التي يسجل فيها لاعبان من بوروسيا دورتموند في مباراة كأس العالم ‏لكرة القدم لنفس الفريق، بعد يان كولر وتوماس روزيسكي مع منتخب التشيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2006‌‎.

وساهم 7 لاعبين من التشكيلة الأساسية لألمانيا أمام كوراساو في الأهداف، سواء بالتسجيل أو الصناعة، وهي أكبر حصيلة من ‏اللاعبين الأساسيين المختلفين الذين يساهمون تهديفياً لفريق واحد في مباراة بكأس العالم منذ عام 2002، حين فعلتها ألمانيا أيضًا أمام ‏السعودية بـ7 لاعبين‎.‎

وفي سن 40 عاماً و79 يوماً، أصبح مانويل نوير أكبر لاعب ألماني يشارك في بطولة كبرى (كأس العالم/بطولة أوروبا)، متجاوزاً ‏لوثار ماتيوس، الذي كان يبلغ من العمر 39 عاماً و91 يوماً ضد البرتغال في دور المجموعات من بطولة أوروبا 2000‌‎.