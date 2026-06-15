المنتخب الألماني يتفوق على البرازيل ويصبح الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم

واشنطن-سانا
بعد فوزه الكبير على منتخب كوراساو 7-1، بات المنتخب الألماني الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 239 هدفاً متجاوزاً منتخب البرازيل الذي تراجع إلى المركز الثاني بـ238 هدفاً.
وحقق المنتخب الألماني فوزه الثامن توالياً في مباراته الافتتاحية في كأس العالم بفارق ثلاثة أهداف على الأقل، متفوقاً بثلاثة أهداف على صاحب المركز الثاني (فرنسا، 5 مرات)، كما أنه سجل 7 أهداف أو أكثر في المباراة الواحدة أكثر من أي فريق آخر في البطولة (4 مرات)، متجاوزاً بذلك رصيد المجر (3 مرات).
وأصبح منتخب كوراساو أول منتخب يشارك للمرّة الأولى في كأس العالم ويستقبل 7 أهداف أو أكثر في مباراته الافتتاحية منذ منتخب كوريا الجنوبية عام 1954، عندما خسر أمام المجر بنتيجة 9-0. كما أن خسارته بفارق 6 أهداف (7-1) تُعد أكبر خسارة لمنتخب يخوض ظهوره الأول في المونديال منذ تلك المباراة نفسها.
لم يحافظ المنتخب الألماني على نظافة شباكه في أي من مبارياته السبع الأخيرة في كأس العالم، وهي أطول سلسلة له منذ عام 1970 (7 مباريات)، ولم يسبق له أن خاض مباريات متتالية أكثر من ذلك في البطولة دون الحفاظ على نظافة شباكه إلا مرة واحدة (أول 9 مباريات بين عامي 1934 و1954).
وبفضل نيميشا ونيكو شلوتربيك، كانت هذه هي المرة الثانية فقط التي يسجل فيها لاعبان من بوروسيا دورتموند في مباراة كأس العالم لكرة القدم لنفس الفريق، بعد يان كولر وتوماس روزيسكي مع منتخب التشيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2006.
وساهم 7 لاعبين من التشكيلة الأساسية لألمانيا أمام كوراساو في الأهداف، سواء بالتسجيل أو الصناعة، وهي أكبر حصيلة من اللاعبين الأساسيين المختلفين الذين يساهمون تهديفياً لفريق واحد في مباراة بكأس العالم منذ عام 2002، حين فعلتها ألمانيا أيضًا أمام السعودية بـ7 لاعبين.
وفي سن 40 عاماً و79 يوماً، أصبح مانويل نوير أكبر لاعب ألماني يشارك في بطولة كبرى (كأس العالم/بطولة أوروبا)، متجاوزاً لوثار ماتيوس، الذي كان يبلغ من العمر 39 عاماً و91 يوماً ضد البرتغال في دور المجموعات من بطولة أوروبا 2000.