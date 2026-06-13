في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026.. أسود ‏الأطلس يواجهون السامبا البرازيلية

نيويورك-سانا‏

يلتقي المنتخب المغربي لكرة القدم بعد منتصف ليل اليوم السبت، ‏في تمام الساعة الواحدة فجراً بتوقيت دمشق، مع نظيره ‏البرازيلي، في مواجهة مرتقبة تجمعهما على أرض ملعب ‌‏”نيويورك نيو جيرسي” (ميتلايف) في الولايات المتحدة ‏الأمريكية، وذلك لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة ‏الثالثة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026‌.‎

وتكتسي المباراة أهمية بالغة لكلا المنتخبين في مسعاهما لتحقيق ‏بداية قوية، وحصد نقاط المباراة كاملة لضمان مقعد مبكر في ‏الأدوار الإقصائية، ولا سيما أن المجموعة تضم فرقاً تطمح ‏لفرض حضورها العالمي‎.‎

ويدخل أسود الأطلس المواجهة بمعنويات عالية وثقة مستمدة من ‏إنجازه التاريخي في مونديال قطر 2022 عندما حل في المركز ‏الرابع، حيث يتطلع المدرب وعناصر الفريق إلى تكرار ‏العروض القوية أمام عمالقة الكرة العالمية، مستندين إلى ‏استقرار تشكيلتهم التي تضم نجوماً بارزين مثل أشرف حكيمي ‏وحكيم زياش، ورغم الشكوك المحيطة بمشاركة اللاعب عبد ‏الصمد الزلزولي بداعي الإصابة‎.‎

وفي المقابل، يدخل منتخب البرازيل (السيليساو) تحت قيادة ‏مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي البطولة وعينه على اللقب ‏السادس التاريخي، معتمداً على خط هجومي قوي يقوده نجم ريال ‏مدريد فينيسيوس جونيور ورافينيا، بالرغم من الغياب المؤثر ‏لهدافه التاريخي نيمار دا سيلفا الذي يغيب عن هذه المواجهة ‏الافتتاحية‎.‎

والتقى الفريقان تاريخياً في ثلاث مناسبات، حيث تفوقت ‏البرازيل في مباراتين (ودية عام 1997 وفي دور المجموعات ‏بمونديال فرنسا 1998)، بينما حسم المغرب المواجهة الأخيرة ‏لمصلحته بنتيجة 2-1 في لقاء ودي جمع الطرفين بمدينة طنجة ‏في آذار عام 2023‎.