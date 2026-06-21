المنتخب الهولندي يحقق أطول سلسلة مباريات بدون هزيمة في تاريخ كأس العالم

igkh المنتخب الهولندي يحقق أطول سلسلة مباريات بدون هزيمة في تاريخ كأس العالم

واشنطن-سانا

دوّن المنتخب الهولندي رقماً جديداً في سجلات كأس العالم بعدما وسع سلسلة ‏مبارياته ‏دون هزيمة في البطولة إلى 14 مباراة متتالية، عقب فوزه اليوم على نظيره السويدي ‌‏5-‌‏1.‏

ولم يخسر منتخب هولندا في كأس العالم منذ نهائي نسخة 2010 أمام إسبانيا، ليصبح ‌‏صاحب أطول سلسلة مباريات دون هزيمة في تاريخ البطولة.‏

وكان هدف برايان بروبي ‏الافتتاحي الذي سجله في 4:58، ثاني أسرع هدف سجلته هولندا على الإطلاق من اللعب ‏المفتوح في كأس العالم، بعد هدف فيليب كوكو ضد المكسيك في عام 1998.‏

وشهدت هذه المباراة هزيمة السويد في مباراةٍ بكأس العالم بثلاثة أهداف أو أكثر لأول ‏مرة منذ هزيمتها 5-2 أمام البرازيل في نهائي عام 1958.‏

كما أصبح برايان بروبي ثاني لاعب هولندي يسجل هدفين في أول مباراة له في كأس ‏العالم، بعد جوني ريب ضد أوروغواي في عام 1974.‏

وسجل كودي خاكبو خمسة أهداف خلال دور المجموعات من كأس العالم، الأكثر لأي ‏لاعب هولندي بالتساوي مع روبن فان بيرسي.‏

وبفضل تمريرتيه الحاسمتين في هذه المباراة، قدم دينزل دومفريس مساهمته التهديفية ‏رقم 30 و31 مع هولندا (11 هدفًا، 20 تمريرة حاسمة). ‏

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