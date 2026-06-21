المنتخب الهولندي يحقق أطول سلسلة مباريات بدون هزيمة في تاريخ كأس العالم

واشنطن-سانا
دوّن المنتخب الهولندي رقماً جديداً في سجلات كأس العالم بعدما وسع سلسلة مبارياته دون هزيمة في البطولة إلى 14 مباراة متتالية، عقب فوزه اليوم على نظيره السويدي 5-1.
ولم يخسر منتخب هولندا في كأس العالم منذ نهائي نسخة 2010 أمام إسبانيا، ليصبح صاحب أطول سلسلة مباريات دون هزيمة في تاريخ البطولة.
وكان هدف برايان بروبي الافتتاحي الذي سجله في 4:58، ثاني أسرع هدف سجلته هولندا على الإطلاق من اللعب المفتوح في كأس العالم، بعد هدف فيليب كوكو ضد المكسيك في عام 1998.
وشهدت هذه المباراة هزيمة السويد في مباراةٍ بكأس العالم بثلاثة أهداف أو أكثر لأول مرة منذ هزيمتها 5-2 أمام البرازيل في نهائي عام 1958.
كما أصبح برايان بروبي ثاني لاعب هولندي يسجل هدفين في أول مباراة له في كأس العالم، بعد جوني ريب ضد أوروغواي في عام 1974.
وسجل كودي خاكبو خمسة أهداف خلال دور المجموعات من كأس العالم، الأكثر لأي لاعب هولندي بالتساوي مع روبن فان بيرسي.
وبفضل تمريرتيه الحاسمتين في هذه المباراة، قدم دينزل دومفريس مساهمته التهديفية رقم 30 و31 مع هولندا (11 هدفًا، 20 تمريرة حاسمة).