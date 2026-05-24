محمد صلاح يغادر ملعب أنفيلد للمرة الأخيرة في مسيرته الأسطورية مع النادي

خرج النجم المصري محمد صلاح للمرة الأخيرة من ملعب أنفيلد، وذلك في مباراة فريقه ليفربول أمام برينتفورد التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الأخيرة من موسم الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الأحد.



وقدّم محمد صلاح تمريرة حاسمة للمرة الـ93 مع ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز، متجاوزاً بذلك رقم ستيفن جيرارد البالغ 92 تمريرة حاسمة، ليصبح بذلك اللاعب الأكثر تمريراً للأهداف مع الريدز في هذه البطولة.



سجل هدف ليفربول كورتيس جوليان جونز 57، فيما عادل لبرينتفورد كفين ساشادي 63.



وسجل صلاح 257 هدفاً في 442 مباراة منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017، ولا يتقدمه في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين سوى إيان راش وروجر هانت.



وأحرز مع النادي ألقاباً عدة، بينها دوري أبطال أوروبا ولقبان في الدوري الإنكليزي الممتاز.



وكان أُعلن في آذار الماضي رحيل صلاح الذي قال للصحافيين في كانون الأول: إن علاقته بسلوت وصلت إلى طريق مسدود.



كما خاض المدافع الدولي الاسكتلندي آندي روبرتسون (32 عاماً) مباراته الأخيرة مع ليفربول.



وكان روبرتسون وصل إلى أنفيلد أيضا عام 2017، وشكّل عنصراً أساسياً تحت قيادة كلوب وسلوت.