مانشستر سيتي يخطف تعادلاً مثيراً من إيفرتون في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم

download 4 مانشستر سيتي يخطف تعادلاً مثيراً من إيفرتون في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم

لندن-سانا

حافظ مانشستر سيتي على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، إثر تعادله المثير مع إيفرتون بنتيجة 3-3، في الجولة 35، وذلك في المباراة التي جمعتهما في ملعب هيل ديكينسون.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدماً بهدف عن طريق جيرمي دوكو في الدقيقة 43، ليعود إيفرتون بثلاثية تناوب على تسجيلها ثيرنو باري هدفين في الدقيقتين 68 و81، وهدف لجيك أوبراين في الدقيقة 73.

وقلص إرلينغ هالاند النتيجة للسيتي في الدقيقة 83، ليدرك جيرمي دوكو التعادل في الوقت القاتل للمباراة (90+8).

وبهذا التعادل بقي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 71 نقطة وبفارق 5 نقاط عن آرسنال المتصدر، فيما ارتفع رصيد إيفرتون إلى 48 نقطة في المركز العاشر.

منتخب سوريا للجودو يحرز 9 ميداليات في اليوم الثالث للبطولة العربية
بحث التحضيرات لإقامة بطولة كرة القدم المصغرة في إدلب
مدرب منتخب سوريا لكرة السلة للرجال: نعمل على اختيار أفضل اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخب
الوحدة وحطين يقلبان موازين البلاي أوف.. واللقب ينتظر الجولة الأخيرة
لاعبان أمريكي وإسباني في صفوف النواعير لمرحلة الفاينال 6 لكرة السلة للرجال
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك