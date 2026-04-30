تنطلق اليوم بدمشق.. بطولة الجمهورية للشطرنج للسيدات والرجال

دمشق-سانا

تنطلق اليوم منافسات بطولة الجمهورية للشطرنج للسيدات “المرحلة النهائية” والرجال “المرحلة التمهيدية”، حيث تقام منافسات السيدات في صالة اتحاد الشطرنج بمدينة الفيحاء، بينما تجري منافسات الرجال في صالة المدينة الجامعية بدمشق.

وتشهد البطولة منافسات قوية في فئة السيدات مع وجود تقارب في المستويات الفنية، ما يعكس تقدم اللعبة في سوريا.

أما فئة الرجال فسيتم التنافس في تسع جولات ضمن النظام السويسري، حيث يشارك أبرز اللاعبين من مختلف المحافظات للتأهل إلى المرحلة النهائية.

ومن خلال هذه البطولة سيتم اختيار اللاعبين واللاعبات الأوائل لتمثيل سوريا في البطولات الدولية المقبلة.