حارس مرمى في الـ 70 من عمره يشارك بمباراة رسمية في إسبانيا

مدريد-سانا

أعلن نادي كولونغا المنافس في دوري الدرجة الخامسة الإسباني لكرة القدم، أن حارس المرمى ماتيوس غونزاليس البالغ من العمر 70 عاماً سيشارك مع الفريق في مباراته المقررة يوم الأحد القادم.

وقال النادي في بيان اليوم: “هذا ليس رقماً قياسياً ولا أمراً غريباً، إنه تكريم لرجل كرّس حياته للعمل وكرة القدم، الأمر لا يتعلق بالأرقام، بل بالقيم”.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن غونزاليس سيكون أكبر لاعب يشارك في مباراة رسمية في البلاد.

وكان غونزاليس الذي اعتزل كرة القدم بعمر 43 عاماً، يساعد حراس مرمى كولونغا خلال مشاركة الفريق في المجموعة الثانية من الدرجة الخامسة هذا الموسم.

وقال غونزاليس لصحيفة إسبانية: “ما زلت أشعر باللياقة، عندما بدأت، كانت رياضة مختلفة تقريباً، مع أنواع الكرات والملاعب”.