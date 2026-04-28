الكرامة والشبيبة في مواجهة حاسمة على لقب دوري كرة السلة للناشئين

حمص-سانا

يلتقي ناديا الكرامة والشبيبة اليوم الثلاثاء في مدينة حمص بالمواجهة الثانية من سلسلة الدور النهائي لبطولة الدوري السلوي لفئة الناشئين (تحت 16 عاماً).

وتدخل المواجهة التي تقام في الخامسة عصراً بصالة غزوان أبو زيد، حسابات “حسم اللقب” للنسر الأزرق، أو “تأجيل الحسم” من قبل ناشئي الشبيبة، الذين يسعون لاستعادة التوازن، وفرض اللجوء إلى مباراة فاصلة، معتمدين على النفس الطويل والتركيز العالي الذي أظهروه في الأدوار الإقصائية.

ويتسلح الكرامة بعامل الأرض والجمهور والطموح الكبير لرفع الكأس في قلب حمص.

وكان ناشئو الكرامة تمكنوا من قطع خطوة كبيرة نحو منصة التتويج بعد تحقيقهم فوزاً غالياً في افتتاح السلسلة بمدينة حلب بنتيجة (73-68).

وجاء تأهل الفريقين بعد سلسلة مثيرة ومحتدمة في الدور نصف النهائي (الفاينل فور)، أطاحا خلالها بقطبين كبيرين إذ تمكن ناشئو نادي الشبيبة من حسم “الكلاسيكو” أمام أهلي حلب، بعد مواجهات اتسمت بالندية العالية والنفس الطويل، وجاء التأهل بعد الفوز في مباراتين من أصل ثلاث بنتيجة (88-71) بالأولى، و (88-66) بالثانية.

من جانبه، لم يترك نادي الكرامة مجالاً للشك في أحقيته بالمنافسة على اللقب، بعد أن تجاوز عقبة نادي الجيش بنجاح باهر وبانتصارين متتاليين دون الحاجة لمباراة فاصلة وبنتيجة (83-59) بالأولى، و(61-57) في الثانية.