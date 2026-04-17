اتحاد الشطرنج.. بطولة الجمهورية للسيدات والرجال في دمشق نهاية الشهر الجاري

دمشق-سانا

أعلن الاتحاد السوري للشطرنج عن إقامة بطولة الجمهورية للسيدات (المرحلة النهائية) والرجال (مرحلة التمهيدي)، خلال الفترة من الـ 30 من نيسان الجاري ولغاية الـ 5 من شهر أيار القادم، وذلك في صالة اللعبة بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسات قوية بين اللاعبات في ظل تقارب المستويات الفنية، ما يعكس تطور اللعبة واتساع قاعدة ممارساتها.

ووفقاً لتعميم البطولة، الذي أصدره اتحاد اللعبة مؤخراً، فإنه سيتم اعتماد صاحبات المراكز الأربعة الأولى لتمثيل الجمهورية العربية السورية في الاستحقاقات الخارجية والبطولات الدولية خلال العام الحالي.

ويخوض اللاعبون في فئة الرجال منافسات تمهيدي البطولة بنظام الدوري السويسري من تسع جولات، وسط منافسات قوية متوقعة للعبور إلى نهائي الجمهوري وبمشاركة واسعة من أبرز اللاعبين من مختلف المحافظات.

يشار إلى أن اللجان الفنية للشطرنج في المحافظات أقامت خلال الفترة الماضية بطولاتها الفرعية، تحضيراً لبطولة الجمهورية وفقاً للمعايير التي وضعها اتحاد الشطرنج.