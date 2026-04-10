مسير دراجات هوائية في دمشق احتفالاً بيوم الصحة العالمي

دمشق-سانا

بمشاركة 500 دراج نظم نادي بردى الرياضي، بإشراف مديرية الرياضة والشباب وبالتنسيق مع مؤسسة “عمّرها” التطوعي، مسيراً للدراجات الهوائية اليوم الجمعة تحت شعار “انطلق لصحتك”، وذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي.

وانطلق المشاركون من أمام مقر نادي بردى مروراً بعدد من شوارع العاصمة، حيث شمل المسير شارع الشهبندر والجسر الأبيض باتجاه منطقة الطلياني مروراً بساحة النجمة وجسر الحرية، وصولاً إلى البرامكة ثم ساحة الأمويين ومنطقة فكتوريا.

وقال عضو مجلس إدارة نادي بردى عبد اللطيف سمان في تصريح لـ سانا: إن تنظيم هذا المسير يأتي في إطار تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة اليومية وجعلها جزءاً أساسياً من نمط الحياة الصحي، مشيراً إلى أن اختيار رياضة الدراجات الهوائية يعكس أهمية النشاط البدني في تحسين الصحة العامة، ولا سيما في ظل تزايد الحاجة لاعتماد أنماط حياة أكثر نشاطاً.

وأضاف سمان: إن مثل هذه الفعاليات تسهم في تشجيع مختلف الفئات العمرية على المشاركة وتساعد على التعريف بمعالم مدينة دمشق بأسلوب رياضي حضاري.

ويحتفل العالم في السابع من نيسان من كل عام بيوم الصحة العالمي وهو التاريخ الذي تأسست فيه منظمة الصحة العالمية، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي حول القضايا الصحية المختلفة، والتشجيع على اتخاذ خطوات فعالة لتحسين الصحة العامة.

ودعت منظمة الصحة، العالم هذا العام إلى الاحتفال تحت شعار “معاً من أجل الصحة.. ادعموا العلم”، للاحتفاء بقدرة التعاون العلمي على حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات والكوكب.

