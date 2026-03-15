حمص الفداء يلاقي الجيش وخان شيخون يواجه الفتوة بالدوري السوري لكرة القدم

دمشق-سانا

تستكمل اليوم منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراتين, تجمع الأولى بين حمص الفداء والجيش، بينما يلتقي في الثانية خان شيخون مع الفتوة.

ويسعى حمص الفداء في مواجهته أمام الجيش على ملعب حلب البلدي إلى تحقيق الفوز ومواصلة تضييق الخناق على “أهلي حلب” المتصدر، بينما يدخل الجيش اللقاء برغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية، وتقديم أداء متوازن يضمن له العودة بنقاط المباراة.

وعلى ملعب إدلب البلدي، يصطدم خان شيخون بفريق الفتوة، في مباراة ندية يحتاج فيها الطرفان بشدة إلى النقاط الثلاث للهروب من المراكز المتأخرة وتصحيح المسار في جدول الترتيب.

أما في نتائج افتتاح الجولة 14، فقد حقق أهلي حلب فوزاً ثميناً على ضيفه جبلة بهدفين مقابل هدف واحد، فيما تعثر دمشق الأهلي على أرضه أمام حطين بهدف وحيد، وفاز الطليعة على ضيفه الحرية بهدف دون رد.

و تختتم الجولة غداً الإثنين بثلاثة لقاءات، حيث يواجه الشرطة فريق الشعلة، ويلتقي تشرين مع أمية، بينما يحل الوحدة ضيفاً على الكرامة.