10 أندية تتنافس في المرحلة الأولى لدوري الكرة الطائرة للسيدات مطلع الشهر القادم

دمشق-سانا

تنطلق مطلع الشهر القادم منافسات المرحلة الأولى من دوري الكرة الطائرة للسيدات للموسم الجديد، بمشاركة عشرة أندية تم توزيعها على مجموعتين، وذلك وفق نظام الدوري المعتمد من الاتحاد السوري للكرة الطائرة.

وتستمر مباريات المرحلة الأولى طوال الشهر القادم، حيث تقام منافسات المجموعة الأولى في صالة الفيحاء التخصصية بدمشق، وتضم هذه المجموعة أندية: الشرطة، ديرعطية، الجولان، إزرع، عامودا.

أما المجموعة الثانية فتجمع أندية: تلدرة، سلمية، السودا، محردة، حطين، وتُقام منافساتها في صالة ناصح علواني الرياضية بمحافظة حماة.

وتنطلق منافسات المرحلة الثانية من الدوري ،المقرر إقامتها خلال شهر آب القادم، على شكل تجمع للفرق العشرة في مكان واحد، لتحديد الترتيب النهائي والمتأهلين للمراحل اللاحقة.