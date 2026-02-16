مشاركة واسعة ببطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية برياضة قوة الرمي

دمشق-سانا

بمشاركة واسعة انطلقت في صالة الياسمين بدمشق منافسات بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية برياضة قوة الرمي للشباب والشابات والرجال والسيدات، والتي ينظمها اتحاد الفنون القتالية.

ففي تصريح لـ سانا قال رئيس اللجنة الفنية لرياضة قوة الرمي غسان حورية: إن البطولة تشكل محطة مهمة في روزنامة اتحاد الفنون القتالية، سواء على مستوى الاحتكاك للاعبين أو على صعيد التقييم العملي للحكام، وتأتي كمحطة تقييمية وتطبيقية للحكام الذين شاركوا في السيمنار التدريبي الخاص باللعبة، الذي أقيم بإشراف الدكتور وليد قصاص، رئيس الاتحاد الدولي لقوة الرمي، بهدف صقل مهارات الحكام والوقوف على جاهزيتهم لإدارة المباريات وفق القوانين الدولية.

وأضاف حورية: إن المشاركة الواسعة تعكس تطور اللعبة وانتشارها في الأندية، مبيناً أن السيمنار الذي أقيم أمس أضاف الكثير للحكام من الناحيتين النظرية والتطبيقية، واليوم هم أمام اختبار حقيقي في إدارة المنافسات، ونحن نهدف من خلال هذه البطولة إلى تجهيز كوادر تحكيمية على أعلى مستوى، واكتشاف المواهب الجديدة القادرة على تمثيل سوريا في المحافل الخارجية.

ويشارك بالبطولة حوالي 135 لاعباً ولاعبة يمثلون معظم الأندية والبيوتات الرياضية والهيئات الممارسة للعبة.