مواجهات قوية في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

نيون-سانا

سُحبت، اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية قرعة دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025- 2026.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية، حيث يلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي في لقاء قمة مبكرة، فيما يصطدم باريس سان جيرمان حامل اللقب بتشلسي، ويواجه برشلونة نيوكاسل يونايتد، بينما يلتقي بايرن ميونخ فريق أتالانتا.

كما أوقعت القرعة غلطة سراي التركي أمام ليفربول، وآرسنال في مواجهة باير ليفركوزن، وتوتنهام ضد أتلتيكو مدريد، وسبورتينغ لشبونة أمام بودو/غليمت النرويجي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب يومي الـ 10 والـ 11 من آذار/ مارس المقبل، على أن تُجرى لقاءات الإياب يومي الـ 17 والـ 18 من الشهر ذاته، لتحديد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.

ويأتي هذا الدور في ظل النظام الجديد للبطولة الذي اعتمد هذا الموسم، حيث تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ 16، بينما خاضت الفرق أصحاب المراكز من 9- 24 الملحق المكمل للتأهيل إلى الدور التالي.