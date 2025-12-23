منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يتوجه إلى قطر لإقامة معسكر تحضيري لكأس آسيا 

دمشق-سانا

غادرت بعثة منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم (تحت 23 عاماً) اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة لإقامة معسكر تدريبي، يُعد المحطة الإعدادية الأخيرة قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 إلى 25 كانون الثاني 2026.

وكان المدير الفني للمنتخب أعلن أمس قائمة اللاعبين المدعوين للمعسكر الإعدادي في دولة قطر، وضمت كل من اللاعبين: مكسيم صراف، وعمرو سويدان، ومضر الخطيب، وأيهم كرنبة، ومصطفى حمو، وعبد الله زقريط، وحسن دهان، ومحمود نايف، وعبد الرحمن عرجة، ومحمد سراقبي، ومحمود العمر، ومحمد مصطفى، وأنس دهان، ومقداد أحمد، وأحمد فقه، وأحمد كالو، وهوزان عثمان، وألاند عبدي، وخالد الحجة، وحميد الحسين، وأسامة جيرودي، ومحمد تدمري، ومهند فاضل، ومحمود مهنا، ومصطفى عبد اللطيف، وجان مصطفى، ومالك جنعير، وهمام محمود، ومحمود الأسود.

ويتضمن المعسكر خوض مباراتين وديتين دوليتين، الأولى أمام منتخب كوريا الجنوبية في 26 كانون الأول 2025، والثانية أمام منتخب فيتنام في 30 كانون الأول 2025.

ومن المقرر أن يتم اختيار 23 لاعباً لتمثيل المنتخب في نهائيات كأس آسيا عقب انتهاء المعسكر، على أن تتوجه بعثة المنتخب إلى المملكة العربية السعودية في 3 كانون الثاني 2026.