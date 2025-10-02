باريس سان جيرمان يخطف الفوز أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

عواصم- سانا

حسم باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، مواجهة القمة التي جمعته بمضيفه برشلونة الإسباني بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح برشلونة التسجيل عبر فيران توريس في الدقيقة الـ 19، وأدرك سيني مايولو التعادل للفريق الباريسي في الدقيقة الـ 38، وأهدى غونسالو راموش هدف الفوز للضيوف في الدقيقة الـ 90.

وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط، بعدما حقّق فوزه الثاني على التوالي، أمّا برشلونة فقد تجمّد رصيده عند 3 نقاط بعد أن كان قد استهلّ مشواره في مرحلة الدوري بالفوز على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف.

وفي مباراة ثانية ضمن الدور ذاته، حقق بوروسيا دورتموند الألماني، أول انتصار له، وذلك بعد التغلب على ضيفه أتلتيك بيلباو الإسباني 4-1.

سجل رباعية دورتموند دانيل سفينسون في الدقيقة الـ 28، وكارني شوكويمكا في الدقيقة الـ 50، وسيرهو جيراسي في الدقيقة الـ 82، ودانيل براندت في الدقيقة الـ 91، بينما سجل هدف بيلباو الوحيد جوركا جوروزيتا في الدقيقة الـ 61.

وبهذه النتيجة رفع دورتموند رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام يوفنتوس، بينما ظل بيلباو دون نقاط في المركز الـ 34، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام آرسنال 2-0.

وحقق آرسنال الإنكليزي فوزاً صعباً على ضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون رد.

أحرز هدفي اللقاء البرازيلي جابرييل مارتينيلي في الدقيقة الـ 12، وبوكايو ساكا في الدقيقة الـ 92.

وهذا هو الفوز الثاني لآرسنال في البطولة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، بينما بقي رصيد أولمبياكوس نقطة واحدة في المركز التاسع والعشرين.

وفرض موناكو الفرنسي التعادل على ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي 2-2.

سجل للسيتي مهاجمه آيرلينغ هالاند هدفين في الدقيقتين الـ 15 والـ 44، بينما وقّع جوردان تيزيه في الدقيقة الـ 18، وإيريك داير في الدقيقة الـ 90، على هدفي فريق موناكو.

وخطف فياريال الإسباني التعادل من ضيفه يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2-2.

وبهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى نقطتين من مباراتين بعد تعادله في الجولة الأولى مع بوروسيا دورتموند، ليحتل المركز الـ 23 في الترتيب العام، بينما أحرز فياريال نقطته الأولى بعدما خسر أمام توتنهام هوتسبير في المباراة الافتتاحية، ليتقدم إلى المركز الـ 26.