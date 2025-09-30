لاعب منتخب سوريا مازن فندي في المركز الثالث /مكرر/ ببطولة العالم للشطرنج

ألما آتا-سانا

حقق لاعب منتخب سوريا للشطرنج مازن فندي المركز الثالث /مكرر/ في بطولة العالم للشطرنج لفئة تحت 12 سنة المقامة في كازاخستان.

ولم يتعرض فندي لأي خسارة، حيث غاب عن الجولة الأولى ، واستطاع العودة بقوة في الجولة الثانية وفاز على اللاعب “موكانوف إسكندر” من قيرغيزستان.

وفي الجولة الثالثة، فاز على اللاعب الكازاخستاني “أرسن إيتموخانوف”، وفاز في الجولة الرابعة على “رسيله سو” من كوريا الجنوبية.

وتعادل في الجولة الخامسة مع اللاعب الكازاخستاني “أرزهانولي” وفاز في الجولة السادسة على “تيموف فيشر” من روسيا.

كما فاز في الجولة السابعة على “شو يي شين” من ماليزيا، وتعادل في الجولتين الثامنة والتاسعة مع “جوني تشانغ” من إنكلترا و”إيفان كورديان” من روسيا.

وفار في الجولتين العاشرة والحادية عشرة على التوالي، على “آراف لاهب” من الهند و”علي أزدمير” من تركيا.