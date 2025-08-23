فوز كبير لأرسنال على ليدز في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

تغلب أرسنال على ضيفه ليدز يونايتد 5-صفر في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف أرسنال كل من جوراين تيمبير في الدقيقتين الـ 34 والـ 56، وبوكايو ساكا في الدقيقة الـ 45، وفيكتور غيوكيرس في الدقيقتين الـ 48 والـ 90+5.

ورفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط بعد تحقيق فوزه الثاني توالياً، فيما تجمد رصيد ليدز عند 3 نقاط من انتصاره في الجولة الأولى أمام إيفرتون.

وفي باقي المواجهات، فاز بيرنلي على سندرلاند 2-صفر، وبورنموث على وولفرهامبتون 1-صفر، وانتصر برينتفورد على أستون فيلا بذات النتيجة.