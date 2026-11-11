مجلة التراث العربي.. دراسات نقدية ولغوية تعيد قراءة الموروث العربي

دمشق-سانا

تواصل مجلة التراث العربي، الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق، حضورها في المشهد الثقافي والبحثي العربي، من خلال عددها المزدوج (179–180)، خريف – شتاء 2025– 2026، الذي يضم دراسات وأبحاثاً علمية محكمة، تتناول قضايا في النحو والبلاغة والنقد الأدبي وتحقيق التراث، إلى جانب مراجعات معرفية تسلط الضوء على مؤلفات تتصل بالفكر والفن والثقافة العربية.

وافتتح العدد رئيس التحرير الدكتور وليد السراقبي بمقال بعنوان “التراث، وما أدراك ما التراث؟”، يتناول فيه مفهوم التراث وأهميته في تشكيل الوعي الحضاري، وسبل التعامل معه بين المحافظة على منجزاته وإعادة قراءتها قراءة نقدية تستفيد من معطيات الحاضر، بعيداً عن الجمود أو الانقطاع عن الموروث، مؤكداً ضرورة اعتماد مناهج تتناسب مع خصوصية الإرث العربي وتاريخه وتنوع عطائه.

بين ضمير الشأن وبلاغة الجاحظ

وفي محور النحو والبلاغة، يقدم الدكتور محمد طاهر الحمصي دراسة بعنوان “ضمير الشأن بين النحو والبلاغة”، يبحث فيها مفهوم هذا الضمير ووظيفته في الكلام، وتطوره الاصطلاحي عند النحاة، وأحكامه ومواضع استعماله، متوقفاً عند آراء البلاغيين في دلالاته وأغراضه، وما أثاره من نقاشات علمية حول وظائفه اللغوية والبلاغية.

وفي دراسة جهود الجاحظ في تأصيل البلاغة الجمالية، يتناول الدكتور عبد الكريم الرحيوي إسهامات أبي عثمان الجاحظ في بناء التصور البلاغي الجمالي، من خلال الوقوف عند جهوده الفكرية والنقدية، وما قدمه من رؤى في فهم البلاغة وعلاقتها بالتعبير والأدب، بما يكشف عن جانب مهم من تطور الدرس البلاغي العربي في مراحله المبكرة.

قراءات في كتب التراث والتحقيق

ويخصص العدد محوراً لمتابعات نقدية في كتب التراث العربي، فيتناول الدكتور أحمد قدور كتاب “الدرّ النثير العذب والنمير في شرح كتاب التيسير”، أحد أهم الشروح المعتمدة في علم القراءات القرآنية، مقدماً قراءة في هذا العمل وما يتصل به من قضايا علمية ولغوية، ضمن الاهتمام بالمؤلفات التراثية وشرحها وإبراز قيمتها المعرفية.

كما يقدم الدكتور هاني عباس الجرّاخ دراسة بعنوان “المستدركات على ديوان ابن الساعاتي (ت 409هـ)” وهو الشاعر الدمشقي الذي نبغ أيام صلاح الدين الأيوبي، وتتصل باستدراك نصوصه الشعرية وإضافة ما يستكمل مادة الديوان، في إطار الجهود العلمية الرامية إلى خدمة الشعر العربي القديم وصيانة نصوصه وتوثيقها.

ويتناول الدكتور فراس عبد الرحمن في دراسة بعنوان “قراءة في كتاب ذيل مرآة الزمان” أحد أبرز كتب التاريخ والتراجم الإسلامية في العصر المملوكي، من خلال مقاربة محتواه وقيمته في تدوين الأحداث ورصد الروايات التاريخية، بما يتيح إعادة النظر في مصادر التراث التاريخي والاستفادة منها في الدراسات المعاصرة.

مراجعات معرفية وأخبار التراث

وفي محور المراجعات، يتوقف العدد عند كتاب “فقه الحسن: المعرفة الإسلامية لعلم الجمال وفلسفة الفن” من تأليف الدكتور إدهام محمد حنش، وإعداد الدكتور أدهم محمد علي حموية، في إطار تقديم قراءات في المؤلفات الفكرية التي تبحث في صلة الفن بالمعرفة والفلسفة ضمن المنظور الحضاري الإسلامي.

ويختتم العدد بباب “أخبار التراث العربي”، الذي يتابع قضايا وأنشطة ذات صلة بالتراث، ليشكل إضافة إلى الأبحاث والدراسات المنشورة فيه، ويتيح للقارئ الاطلاع على جوانب من الحراك المعرفي والثقافي المرتبط بهذا المجال.

وتعكس موضوعات العدد تنوعاً في مقاربات التراث العربي، بين الدرس اللغوي والبلاغي، والبحث النقدي والتاريخي، وتحقيق المؤلفات القديمة ومراجعة الإنتاج الفكري الحديث، بما يؤكد أهمية مواصلة البحث في الموروث العربي بوصفه رصيداً معرفياً وثقافياً قابلاً للدراسة والتجديد، ورافداً أساسياً لفهم تطور الفكر واللغة والأدب.

ومجلة التراث العربي فصلية محكمة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق، ويرأس تحريرها الدكتور وليد السراقبي، ويدير تحريرها الدكتور أحمد العبد العودة، ويضم العدد هيئة تحرير وهيئة استشارية تضم أكاديميين وباحثين من عدد من الجامعات والمجامع العلمية العربية والدولية، بما يعزز طابعها البحثي المتخصص ومكانتها في متابعة الدراسات المتصلة بالتراث العربي.