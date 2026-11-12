الخميس 12 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: تفكيك خلية ‏لتنظيم داعش الإرهابي في حلب وإلقاء القبض على أربعة من أفرادها
بحث
بحث
sana-logo-mobile

تفكيك خلية ‏لتنظيم داعش الإرهابي في حلب وإلقاء القبض على أربعة من أفرادها

TafnPeQD 3 3 تفكيك خلية ‏لتنظيم داعش الإرهابي في حلب وإلقاء القبض على أربعة من أفرادها
قوى الأمن الداخلي في حلب-أرشيف سانا

دمشق-سانا

فكّك جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في حلب، خلية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي، وألقى القبض على أربعة من أفرادها، أُصيب أحدهم إثر اشتباك مع القوى الأمنية.

وذكرت قوى الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن العملية أسفرت عن تحرير شخص مختطف، كانت الخلية تساوم عائلته على دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، إضافة إلى ضبط أسلحة ومواد متفجرة، شملت قذائف وقنابل وصواعق وذخائر متنوعة، كانت بحوزة أفراد الخلية.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها مع الموقوفين، بمن فيهم العنصر المصاب داخل المشفى، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.

وكان جهاز الاستخبارات العامة ألقى، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، في الأول من الشهر الجاري، القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، مؤلفة من شخصين تورطا في تنفيذ سلسلة عمليات اغتيال بالمحافظة.

كما أحبط جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، في السادس عشر من الشهر الماضي ‏مخططاً لاستهداف دورية للشرطة في محافظة ريف دمشق، كانت خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تستعد لتنفيذه.

photo 2026 11 12 17 15 56 تفكيك خلية ‏لتنظيم داعش الإرهابي في حلب وإلقاء القبض على أربعة من أفرادها
photo 2026 11 12 17 17 37 تفكيك خلية ‏لتنظيم داعش الإرهابي في حلب وإلقاء القبض على أربعة من أفرادها
photo 2026 11 12 17 18 01 تفكيك خلية ‏لتنظيم داعش الإرهابي في حلب وإلقاء القبض على أربعة من أفرادها
photo 2026 11 12 17 19 14 تفكيك خلية ‏لتنظيم داعش الإرهابي في حلب وإلقاء القبض على أربعة من أفرادها
مديرية آثار ومتاحف حلب: أكثر من 750 وفداً أجنبياً زاروا الأوابد الأثرية منذ بداية العام
الخدمات الفنية تنجز 50 بالمئة من أعمال إعادة تأهيل الطريق الرئيسي في بلدة الحاضر بريف حلب
جامعة حلب توقّع عقداً لإعادة تدوير أنقاض مشفى الكندي دعماً لجهود إعادة بنائه
تشغيل منظومة طاقة شمسية في محطة عين البيضا بريف حلب لتحسين ضخ المياه
صلاة التراويح في مسجد زين العابدين بمنطقة حلب الجديدة.
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار