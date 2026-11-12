تفكيك خلية ‏لتنظيم داعش الإرهابي في حلب وإلقاء القبض على أربعة من أفرادها

دمشق-سانا

فكّك جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في حلب، خلية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي، وألقى القبض على أربعة من أفرادها، أُصيب أحدهم إثر اشتباك مع القوى الأمنية.

وذكرت قوى الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن العملية أسفرت عن تحرير شخص مختطف، كانت الخلية تساوم عائلته على دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، إضافة إلى ضبط أسلحة ومواد متفجرة، شملت قذائف وقنابل وصواعق وذخائر متنوعة، كانت بحوزة أفراد الخلية.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها مع الموقوفين، بمن فيهم العنصر المصاب داخل المشفى، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.

وكان جهاز الاستخبارات العامة ألقى، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، في الأول من الشهر الجاري، القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، مؤلفة من شخصين تورطا في تنفيذ سلسلة عمليات اغتيال بالمحافظة.

كما أحبط جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، في السادس عشر من الشهر الماضي ‏مخططاً لاستهداف دورية للشرطة في محافظة ريف دمشق، كانت خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تستعد لتنفيذه.