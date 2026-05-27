“سبوتيفاي” تطلق ميزة المقالات الصوتية بالتعاون مع مؤسسات إعلامية كبرى

ستوكهولم-سانا

أعلنت خدمة بث الموسيقا والبودكاست “سبوتيفاي” عن إطلاق ميزة جديدة للمقالات المقروءة صوتياً، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإعلامية العالمية، من بينها “رولينغ ستون”، و”ذا أتلانتيك”، و”فوغ”، و”فارايتي”، و”فانيتي فير”.

وبحسب ما نقلت وكالة رويترز، أمس الثلاثاء، ستتيح الشركة السويدية للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 650 مقالاً طويلاً باللغة الإنكليزية ضمن خدمة الكتب الصوتية، في إطار توجهها لتوسيع محتواها، وتعزيز تفاعل المستخدمين على المنصة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية “سبوتيفاي” لتنويع خدماتها، ومنافسة منصات البودكاست والمحتوى الرقمي، بما في ذلك شركات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الموسيقا، إضافة إلى منافسين كبار مثل “يوتيوب”، و”نتفليكس”.

وأوضح الرئيس التنفيذي المشارك للشركة أليكس نورستروم أن “سبوتيفاي” باتت تستحوذ على نحو 20% من سوق الكتب الصوتية في الولايات المتحدة.

وبحسب الشركة، فإن المقالات الصوتية الجديدة التي ينتجها فريق الكتب الصوتية الداخلي لن تتجاوز مدتها ساعتين، فيما يمكن لمشتركي الخدمة المدفوعة الاستفادة منها ضمن الحصة الشهرية للكتب الصوتية، بينما تتوفر لمستخدمي النسخة المجانية مقابل شراء منفصل بسعر 1.99 دولار.

وأضافت “سبوتيفاي”: إنها وسّعت خدمة الكتب الصوتية لتشمل 22 سوقاً عالمياً منذ إطلاقها قبل أكثر من عامين، في حين تواصل تطوير شراكاتها وخدماتها الرقمية، بما في ذلك تجارب الذكاء الاصطناعي، وخيارات شراء التذاكر المسبقة للحفلات الموسيقية.

