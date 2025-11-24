سوريا تشارك في أولمبياد الروبوت العالمي (WRO 2025) في سنغافورة

دمشق-سانا

تشارك سوريا إلى جانب أكثر من 95 دولة من مختلف أنحاء العالم في أولمبياد الروبوت العالمي (WRO 2025) الذي تستضيفه سنغافورة خلال الفترة ما بين 25 و28 تشرين الثاني الجاري تحت شعار “مستقبل الروبوتات”.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن خمسة فرق تمثل سوريا في هذا المحفل العلمي العالمي هي:

Marsalis

Open Mind Latakia

Monsters, Inc

VLNs

SQ-391

وأوضحت الهيئة أن أعضاء هذه الفرق خضعوا لبرنامج تدريبي علمي مكثف، أشرفت عليه اللجنة العلمية لاختصاص الروبوت، بهدف رفع مستوى الجاهزية التقنية وتعزيز المهارات البرمجية والهندسية للطلاب، وذلك ضمن خطة التحضير المعتمدة لدعم المشاركات السورية في أهم الأولمبيادات العالمية.

ويعد أولمبياد الروبوت العالمي (WRO 2025)، واحداً من أكبر المنافسات العلمية في مجال الروبوت والذكاء الصنعي على مستوى العالم.

يذكر أن 127 فريقاً من مختلف المحافظات السورية شاركوا في منافسات المرحلة الأولى من البطولة الوطنية لعلوم الروبوت التي نظمتها هيئة التميز والإبداع خلال شهر آب الماضي، تحضيراً للمشاركة في أولمبياد الروبوت العالمي، وذلك بهدف تطوير مهارات البرمجة والتفكير الهندسيّ لدى الطلاب في إطار علميّ تفاعليّ، وبناء التواصل المتميز والمثمر بين الإنسان والآلة، لتحقيق الإبداع في الابتكار وتقديم الأفكار الكفيلة بتوجيه الروبوت لتنفيذ مهام متعددة تلبي متطلبات العصر.