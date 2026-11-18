دمشق-سانا
في ظل التحديات التي تواجه توافر بعض الأصناف الدوائية في سوريا، يبرز ملف أدوية الأمراض المزمنة بوصفه أحد أبرز التحديات الصحية التي تمس حياة شريحة واسعة من المرضى، الذين يعتمد استقرار حالتهم الصحية على الانتظام في تناول أدويتهم وعدم تفويت الجرعات.
ولا تقتصر خطورة انقطاع العلاج على تأجيل تناول الدواء، بل قد تتسبب في مضاعفات صحية متفاوتة الخطورة، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية الحصول على بدائل آمنة، وما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتجنب المخاطر الناجمة عن التوقف المفاجئ عن العلاج؟
ووفق نقابة الصيادلة فإن معظم أدوية الأمراض المزمنة، ولا سيما أدوية ارتفاع ضغط الدم والسكري، متوافرة حالياً في الصيدليات، حيث تغطي الصناعة الدوائية الوطنية النسبة الأكبر من احتياجات السوق المحلية.
لكن النقابة تشير في المقابل إلى وجود نقص وانقطاع في بعض الأصناف النوعية والمستوردة، وخصوصاً الأدوية الهرمونية والغدية، وبعض أنواع الأنسولين، إضافة إلى أدوية الأورام والمناعة.
وتلفت النقابة إلى أن الصيدليات تسجل انقطاعات متكررة طالت أكثر من خمسين مستحضراً دوائياً مستورداً، رغم مساعي وزارة الصحة لتأمينها وفق الإمكانيات المتاحة، مبينةً أنه في محاولة لسد جزء من هذه الفجوة باشرت عبر مستودع الدواء المركزي التابع لها، خطوات لتأمين عدد من الأصناف المفقودة وتلبية احتياجات المرضى.
نقابة الصيادلة: تغيير المادة الفعالة يحتاج إلى طبيب
أما فيما يتعلق بإمكانية الحصول على بدائل، فتشدد نقابة الصيادلة على ضرورة التمييز بين استبدال الاسم التجاري للدواء واستبدال مادته الفعالة.
وتوضح أن الصيدلي يستطيع إرشاد المريض إلى بديل تجاري مطابق من حيث المادة الفعالة، ضمن الضوابط المهنية والقانونية، وفي نطاق الأدوية التي يسمح بصرفها دون وصفة طبية، لكن الحالات الصحية الحرجة، أو تلك التي تستدعي تغيير المادة الفعالة أو تعديل الجرعة، تتطلب مراجعة الطبيب المختص، وهو ما يجعل دور الصيدلي أساسياً في توجيه المريض إلى الخيار الآمن بدلاً من الاجتهاد الشخصي.
شبكة واسعة من الصيدليات في المدن والأرياف
وفيما يخص البحث عن دواء غير متوافر في صيدلية معينة، تشير النقابة إلى وجود شبكة واسعة من الصيدليات في المدن والأرياف، تربط بينها قنوات تواصل مهنية تتيح الاستفسار عن الأصناف المفقودة، وتوجيه المريض إلى أقرب صيدلية يتوافر فيها الدواء، كما تلفت إلى وجود صيدليات مركزية تابعة لفروع النقابة في المحافظات، تعمل على تأمين الأصناف الدوائية وتوفيرها للمرضى.
وتحذر النقابة في هذا الإطار من التوقف المفاجئ عن تناول أدوية الأمراض المزمنة، ولا سيما أدوية الضغط والصرع والأدوية النفسية وغيرها من العلاجات التي قد يؤدي إيقافها دون إشراف طبي إلى انتكاسات صحية خطيرة، مؤكدةً ضرورة إحالة المريض إلى طبيبه المختص عند انقطاع الدواء لتعديل الخطة العلاجية أو وصف البديل المناسب.
انقطاع العلاج ليس أمراً عابراً
من جهته، يوضح الطبيب غسان تامر أن خطورة انقطاع العلاج تختلف باختلاف نوع المرض والدواء، مشيراً إلى أن توقف مريض السكري عن استخدام الأنسولين قد يؤدي إلى ارتفاع شديد في مستويات السكر، فيما يؤدي الانقطاع عن أدوية الضغط والقلب إلى اضطراب السيطرة على المرض.
كما أن التوقف عن أدوية الصرع قد يتسبب في تكرار النوبات، في حين يمكن أن يؤدي إيقاف الكورتيزون فجأة بعد استخدامه لفترات طويلة إلى قصور الغدة الكظرية.
تحذيرات من استبدال العلاج عشوائياً
يؤكد الطبيب تامر أن استبدال الدواء ينبغي ألا يتم بصورة عشوائية، موضحاً أن الصيدلي يمكنه توفير بديل مكافئ يحتوي على المادة الفعالة والتركيز والشكل الصيدلاني نفسه، وفق الضوابط المعتمدة، أما تغيير المادة الفعالة أو الجرعة أو الخطة العلاجية، فيحتاج إلى تقييم طبي، وخصوصاً عند التعامل مع أدوية القلب والصرع والسكري ومميعات الدم.
حملة وطنية للتوعية بالأمراض المزمنة
وعلى المستوى التوعوي أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في الـ 17 من أيلول الماضي، حملة وطنية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، استمرت أسبوعاً وشملت جميع المحافظات السورية.
وركزت الحملة على تعزيز الوعي الصحي والتشجيع على الكشف المبكر والالتزام بالعلاج، مع اهتمام خاص بالأمراض المزمنة، وفي مقدمتها أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري، إضافة إلى الأمراض العصبية كالتصلب اللويحي.
وتضمنت أنشطة الحملة تنظيم فعاليات رياضية للمرضى وقياس المؤشرات الحيوية، إلى جانب أنشطة توعوية هدفت إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من المرضى، وتعزيز الممارسات الصحية والوقائية، بما يدعم استقرار الحالات المزمنة ويشجع على المتابعة الطبية المنتظمة.
لا تنتظروا نفاد الدواء.. اطلبوا خطة بديلة مبكراً
وفي سياق متصل، يشدد الطبيب أحمد العلي على أهمية التحرك المبكر عند توقع نفاد الدواء، داعياً المرضى إلى التواصل مع الطبيب والصيدلي قبل انتهاء الكمية المتوافرة لديهم، بدلاً من الانتظار حتى انقطاع الدواء.
وينصح بالبحث عن البدائل المعتمدة عبر الصيدليات والمراكز الصحية، والاحتفاظ بالوصفة الطبية والتقرير الصحي، مع تجنب تقليل الجرعات أو تقسيم الأقراص بهدف إطالة فترة العلاج.
ويضيف العلي، أن تعذر الحصول على الدواء يستدعي طلب خطة علاجية بديلة من الطبيب دون تأخير، محذراً من تجاهل الأعراض التي قد تشير إلى مضاعفات خطيرة.
وبالنسبة للحالات التي تستوجب تدخلاً طبياً عاجلاً، يحددها العلي بألم بالصدر وضيق بالتنفس وإغماء، واضطراب مفاجئ في الكلام أو الرؤية، وارتفاع بالسكر مصحوب بالقيء أو اضطراب الوعي، فضلاً عن تكرار نوبات الصرع أو استمرارها خمس دقائق فأكثر، ونزيف شديد أو أعراض جلطات.
التوصيات: التواصل المبكر وعدم الاجتهاد الشخصي
وبينما تركز نقابة الصيادلة على واقع توافر الأدوية وآليات البحث عن الأصناف المفقودة وتأمين البدائل، يوضح الطبيبان غسان تامر وأحمد العلي المخاطر الطبية لانقطاع العلاج والإجراءات التي ينبغي اتباعها لتفاديها، فيما تبرز حملة وزارة الصحة أهمية التوعية والكشف المبكر والالتزام بالخطة العلاجية.
وتؤكد هذه التوضيحات على ضرورة عدم ترك المريض يواجه انقطاع دوائه باجتهاد شخصي، سواء عبر إيقاف العلاج أو تغيير الجرعات أو استخدام بدائل غير معتمدة، فالتواصل المبكر مع الطبيب والصيدلي، والبحث المنظم عن الدواء، ووضع خطة علاجية بديلة عند الضرورة، تبقى خطوات أساسية للحد من المضاعفات والحفاظ على استقرار المرضى.