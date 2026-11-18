دمشق-سانا‏

‎في ظل التحديات التي تواجه توافر بعض الأصناف الدوائية في سوريا، يبرز ملف أدوية ‌‏الأمراض المزمنة بوصفه أحد أبرز التحديات الصحية التي تمس حياة شريحة واسعة من ‌‏المرضى، الذين يعتمد استقرار حالتهم الصحية على الانتظام في تناول أدويتهم وعدم ‌‏تفويت الجرعات‎.‎

‎ولا تقتصر خطورة انقطاع العلاج على تأجيل تناول الدواء، بل قد تتسبب في مضاعفات ‌‏صحية متفاوتة الخطورة، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية الحصول على بدائل آمنة، وما ‌‏هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتجنب المخاطر الناجمة عن التوقف المفاجئ عن ‌‏العلاج؟

ووفق نقابة الصيادلة فإن معظم أدوية الأمراض المزمنة، ولا سيما أدوية ارتفاع ضغط ‌‏الدم والسكري، متوافرة حالياً في الصيدليات، حيث تغطي الصناعة الدوائية الوطنية ‌‏النسبة الأكبر من احتياجات السوق المحلية‎.‎

‎لكن النقابة تشير في المقابل إلى وجود نقص وانقطاع في بعض الأصناف النوعية ‌‏والمستوردة، وخصوصاً الأدوية الهرمونية والغدية، وبعض أنواع الأنسولين، إضافة إلى ‌‏أدوية الأورام والمناعة‎.‎

وتلفت النقابة إلى أن الصيدليات تسجل انقطاعات متكررة طالت أكثر من خمسين ‌‏مستحضراً دوائياً مستورداً، رغم مساعي وزارة الصحة لتأمينها وفق الإمكانيات المتاحة، ‌‏مبينةً أنه في محاولة لسد جزء من هذه الفجوة باشرت عبر مستودع الدواء المركزي ‌‏التابع لها، خطوات لتأمين عدد من الأصناف المفقودة وتلبية احتياجات المرضى‎.‎

‎نقابة الصيادلة: تغيير المادة الفعالة يحتاج إلى طبيب

‎أما فيما يتعلق بإمكانية الحصول على بدائل، فتشدد نقابة الصيادلة على ضرورة التمييز ‌‏بين استبدال الاسم التجاري للدواء واستبدال مادته الفعالة‎.‎

وتوضح أن الصيدلي يستطيع إرشاد المريض إلى بديل تجاري مطابق من حيث المادة ‌‏الفعالة، ضمن الضوابط المهنية والقانونية، وفي نطاق الأدوية التي يسمح بصرفها دون ‌‏وصفة طبية، لكن الحالات الصحية الحرجة، أو تلك التي تستدعي تغيير المادة الفعالة أو ‌‏تعديل الجرعة، تتطلب مراجعة الطبيب المختص، وهو ما يجعل دور الصيدلي أساسياً في ‌‏توجيه المريض إلى الخيار الآمن بدلاً من الاجتهاد الشخصي‎.‎

شبكة واسعة من الصيدليات في المدن والأرياف

وفيما يخص البحث عن دواء غير متوافر في صيدلية معينة، تشير النقابة إلى وجود شبكة ‌‏واسعة من الصيدليات في المدن والأرياف، تربط بينها قنوات تواصل مهنية تتيح ‌‏الاستفسار عن الأصناف المفقودة، وتوجيه المريض إلى أقرب صيدلية يتوافر فيها ‌‏الدواء، كما تلفت إلى وجود صيدليات مركزية تابعة لفروع النقابة في المحافظات، تعمل ‌‏على تأمين الأصناف الدوائية وتوفيرها للمرضى‎.‎

وتحذر النقابة في هذا الإطار من التوقف المفاجئ عن تناول أدوية الأمراض المزمنة، ولا ‌‏سيما أدوية الضغط والصرع والأدوية النفسية وغيرها من العلاجات التي قد يؤدي إيقافها ‌‏دون إشراف طبي إلى انتكاسات صحية خطيرة، مؤكدةً ضرورة إحالة المريض إلى ‌‏طبيبه المختص عند انقطاع الدواء لتعديل الخطة العلاجية أو وصف البديل المناسب‎.‎

‎انقطاع العلاج ليس أمراً عابراً

‎من جهته، يوضح الطبيب غسان تامر أن خطورة انقطاع العلاج تختلف باختلاف نوع ‌‏المرض والدواء، مشيراً إلى أن توقف مريض السكري عن استخدام الأنسولين قد يؤدي ‌‏إلى ارتفاع شديد في مستويات السكر، فيما يؤدي الانقطاع عن أدوية الضغط والقلب إلى ‌‏اضطراب السيطرة على المرض‎.‎

كما أن التوقف عن أدوية الصرع قد يتسبب في تكرار النوبات، في حين يمكن أن يؤدي ‌‏إيقاف الكورتيزون فجأة بعد استخدامه لفترات طويلة إلى قصور الغدة الكظرية‎.‎

تحذيرات من استبدال العلاج عشوائياً

يؤكد الطبيب تامر أن استبدال الدواء ينبغي ألا يتم بصورة عشوائية، موضحاً أن الصيدلي ‌‏يمكنه توفير بديل مكافئ يحتوي على المادة الفعالة والتركيز والشكل الصيدلاني نفسه، ‌‏وفق الضوابط المعتمدة، أما تغيير المادة الفعالة أو الجرعة أو الخطة العلاجية، فيحتاج ‌‏إلى تقييم طبي، وخصوصاً عند التعامل مع أدوية القلب والصرع والسكري ومميعات ‌‏الدم‎.‎

حملة وطنية للتوعية بالأمراض المزمنة

وعلى المستوى التوعوي أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في ‌‏الـ 17 من أيلول الماضي، حملة وطنية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، استمرت ‌‏أسبوعاً وشملت جميع المحافظات السورية‎.‎

وركزت الحملة على تعزيز الوعي الصحي والتشجيع على الكشف المبكر والالتزام ‌‏بالعلاج، مع اهتمام خاص بالأمراض المزمنة، وفي مقدمتها أمراض القلب وارتفاع ‌‏ضغط الدم والسكري، إضافة إلى الأمراض العصبية كالتصلب اللويحي‎.‎

وتضمنت أنشطة الحملة تنظيم فعاليات رياضية للمرضى وقياس المؤشرات الحيوية، إلى ‌‏جانب أنشطة توعوية هدفت إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من المرضى، وتعزيز ‌‏الممارسات الصحية والوقائية، بما يدعم استقرار الحالات المزمنة ويشجع على المتابعة ‌‏الطبية المنتظمة‎.‎

لا تنتظروا نفاد الدواء.. اطلبوا خطة بديلة مبكراً

‎وفي سياق متصل، يشدد الطبيب أحمد العلي على أهمية التحرك المبكر عند توقع نفاد ‌‏الدواء، داعياً المرضى إلى التواصل مع الطبيب والصيدلي قبل انتهاء الكمية المتوافرة ‌‏لديهم، بدلاً من الانتظار حتى انقطاع الدواء‎.‎

وينصح بالبحث عن البدائل المعتمدة عبر الصيدليات والمراكز الصحية، والاحتفاظ ‌‏بالوصفة الطبية والتقرير الصحي، مع تجنب تقليل الجرعات أو تقسيم الأقراص بهدف ‌‏إطالة فترة العلاج‎.‎

ويضيف العلي، أن تعذر الحصول على الدواء يستدعي طلب خطة علاجية بديلة من ‌‏الطبيب دون تأخير، محذراً من تجاهل الأعراض التي قد تشير إلى مضاعفات خطيرة‎.‎

‎وبالنسبة للحالات التي تستوجب تدخلاً طبياً عاجلاً، يحددها العلي بألم بالصدر وضيق ‌‏بالتنفس وإغماء، واضطراب مفاجئ في الكلام أو الرؤية، وارتفاع بالسكر مصحوب ‌‏بالقيء أو اضطراب الوعي، فضلاً عن تكرار نوبات الصرع أو استمرارها خمس دقائق ‌‏فأكثر، ونزيف شديد أو أعراض جلطات‎.‎

‎التوصيات: التواصل المبكر وعدم الاجتهاد الشخصي

وبينما تركز نقابة الصيادلة على واقع توافر الأدوية وآليات البحث عن الأصناف المفقودة ‌‏وتأمين البدائل، يوضح الطبيبان غسان تامر وأحمد العلي المخاطر الطبية لانقطاع العلاج ‌‏والإجراءات التي ينبغي اتباعها لتفاديها، فيما تبرز حملة وزارة الصحة أهمية التوعية ‌‏والكشف المبكر والالتزام بالخطة العلاجية‎.‎

‎وتؤكد هذه التوضيحات على ضرورة عدم ترك المريض يواجه انقطاع دوائه باجتهاد ‌‏شخصي، سواء عبر إيقاف العلاج أو تغيير الجرعات أو استخدام بدائل غير معتمدة، ‌‏فالتواصل المبكر مع الطبيب والصيدلي، والبحث المنظم عن الدواء، ووضع خطة ‌‏علاجية بديلة عند الضرورة، تبقى خطوات أساسية للحد من المضاعفات والحفاظ على ‌‏استقرار المرضى‎.‎