الدفاع تزيل 315 ألف لغم.. كيف تواجه سوريا تحديات إزالة مخلفات الحرب؟‏

دمشق-سانا
تجاوز عدد الألغام والذخائر غير المنفجرة التي قامت إدارة الهندسة في وزارة الدفاع بالكشف عنها ومعالجتها 315 ألف قطعة، الأمر الذي يعكس حجم مخاطر مخلفات الحرب التي تركها النظام البائد، واتساع المهمة الملقاة على عاتق الفرق المختصة للتخلص منها.
وأكدت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة في تصريح لسانا مواصلة عمليات المسح والإزالة بين المناطق السكنية والأراضي الزراعية والطرق والمنشآت الحيوية، لمواجهة خطر الألغام والمواد غير المنفجرة الذي لا يزال يهدد حياة المدنيين ويعقّد استعادة الحياة الطبيعية.
إرث الألغام والذخائر.. تحدٍ يمتد على مساحة سوريا
وأشارت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة إلى أن تنفيذ عمليات الكشف عن الألغام والذخائر غير المنفجرة وغيرها من مخلفات النظام البائد، وتحديد المناطق الملوثة والتعامل مع الأجسام الخطرة، يتم وفق الأولويات الميدانية والإمكانات الفنية المتاحة.
وتشمل عمليات المسح والإزالة مناطق واسعة، من بينها الجزيرة السورية بمناطقها المختلفة، ودمشق وريفها ، وحلب وريفها ، وإدلب وريفها ، إضافة إلى أرياف حمص وحماة واللاذقية.
وتتركز الأولويات على المناطق السكنية والأراضي الزراعية والطرق والمنشآت الخدمية والمواقع التي تشهد عودة الأهالي بعد سنوات من التهجير القسري، استناداً إلى مستوى الخطورة والكثافة السكانية والبلاغات الواردة من المواطنين والجهات المعنية.
تنسيق ميداني وتحديات متزايدة
ولا تقتصر مواجهة مخلفات الحرب على جهة واحدة، بل تتطلب تكامل أدوار المؤسسات المعنية، في ظل اتساع المناطق المتضررة وتنوع طبيعة المخاطر المرتبطة بها.
وفي هذا الإطار، أكدت إدارة الإعلام والاتصال أنه يجري العمل على تعزيز التنسيق بين إدارة الهندسة والجهات المختصة، بما فيها الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالمناطق المشتبه بتلوثها، والتعامل مع البلاغات الواردة من المواطنين، وتحديد المواقع التي تستدعي تدخلاً عاجلاً.
ويعتمد هذا العمل المشترك على تبادل المعلومات والبلاغات المتعلقة بالمواقع المشتبه بوجود مخلفات النظام البائد فيها، وتحديد المناطق ذات الأولوية، واتخاذ إجراءات التحذير ومنع الاقتراب من المواقع الخطرة، وصولاً إلى إحالتها إلى الفرق الفنية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وكإحدى الجهات التي تنسق مع وزارة الدفاع، تواصل فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عملها في هذا المجال حيث أجرت خلال النصف الأول من العام الجاري، 981 عملية إزالة لذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب، و369 عملية مسح غير تقني، إلى جانب 631 جلسة توعية تضمنّت تعزيز الوعي بمخاطر مخلفات الحرب وسبل الوقاية منها.
كما عملت الفرق المختصة وفق بيان نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام على إتلاف الذخائر والمخلفات الحربية وفق الإجراءات المعتمدة، بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم، وتأتي هذه الجهود في إطار تأمين المواقع المتأثرة، والتحقق من خلوّها من مخلفات الحرب، بما يسهم في تهيئة الظروف لعودة المدنيين إلى منازلهم بأمان، والحد من المخاطر التي تهدد حياتهم.
الوعي والإبلاغ.. ركيزتان للوقاية من الحوادث
وتحظى المناطق التي تشهد عودة الأهالي، والأراضي الزراعية التي يعتمد عليها السكان في تأمين مصادر رزقهم بأهمية خاصة، إضافة إلى محيط المدارس والطرق والمرافق الصحية والخدمية.
وبينت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع أن الأراضي والمواقع المتضررة لا تصبح صالحة للاستخدام مجدداً بمجرد الانتهاء من عمليات الكشف والإزالة، بل يتطلب ذلك استكمال إجراءات التحقق الفني والتأكد من خلوها من المخلفات الخطرة، وفق معايير السلامة المعتمدة.
وتشكل التوعية المجتمعية جانباً أساسياً من جهود الحد من الحوادث، إذ يرتبط كثير منها بتعامل المواطنين مع أجسام مشبوهة أو الاقتراب منها بدافع الفضول أو محاولة نقلها، ولا سيما بين الأطفال.
وتؤكد إدارة الإعلام على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن الأجسام المشبوهة وعدم الاقتراب منها أو محاولة تحريكها، وإبلاغ الجهات المختصة فوراً لإتاحة المجال أمام الفرق الفنية للتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة، باعتبار أن الوعي المجتمعي والتعاون مع الجهات المختصة يشكلان عنصراً أساسياً في الحد من الحوادث وحماية الأرواح.
تحديات ميدانية تعقّد عمليات التطهير
تواجه عمليات المسح والإزالة تحديات عدة أبرزها اتساع رقعة المناطق الملوثة بمخلفات النظام البائد، وتنوع الألغام والذخائر غير المنفجرة، وصعوبة الوصول إلى بعض المواقع، فضلاً عن الحاجة إلى تجهيزات فنية متخصصة وكوادر مدربة ووسائل حماية تضمن سلامة الفرق العاملة.
ويزيد وجود هذه المخلفات في الأراضي الزراعية والمناطق السكنية والطرق ومحيط المنشآت الحيوية من تعقيد عمليات المسح والإزالة، ما يجعل تحديد الأولويات ضرورة لتحقيق أكبر قدر من الحماية للسكان.
تعزيز الجاهزية لمواجهة إرث الحرب
وتتركز الجهود المستقبلية على توسيع نطاق عمليات المسح، وتطوير قدرات الفرق الهندسية، وتعزيز التدريب والتأهيل، وتحديث المعدات ووسائل الكشف، إلى جانب تحسين آليات توثيق المواقع الملوثة وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية المعنية.
كما تبرز أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية والتعاون مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية المتخصصة، ضمن الأطر الرسمية المعتمدة، لتطوير القدرات وتسريع معالجة هذا الإرث الخطير للحرب.
وتنظر وزارة الدفاع إلى إزالة مخلفات النظام البائد بوصفها مسؤولية وطنية وإنسانية تتجاوز المعالجة الفنية للذخائر والألغام، إذ ترتبط مباشرة بحماية الأرواح، وتمكين النازحين من العودة، وإعادة الأراضي إلى الإنتاج، وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار.
ومن آذار حتى حزيران العام الجاري، قتل130 سورياً وأصيب 322 آخرون، جراء انفجار مخلفات حرب، وذلك وفق ما أعلنه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).