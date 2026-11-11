الدفاع تزيل 315 ألف لغم.. كيف تواجه سوريا تحديات إزالة مخلفات الحرب؟‏

دمشق-سانا‏

تجاوز عدد الألغام والذخائر غير المنفجرة التي قامت إدارة الهندسة في وزارة الدفاع بالكشف عنها ومعالجتها 315 ألف ‏قطعة، الأمر الذي يعكس حجم مخاطر مخلفات الحرب التي تركها النظام البائد، واتساع المهمة الملقاة على عاتق الفرق ‏المختصة للتخلص منها.‏

وأكدت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة ‏في تصريح لسانا مواصلة عمليات المسح والإزالة بين المناطق السكنية ‏والأراضي الزراعية والطرق والمنشآت الحيوية، لمواجهة خطر الألغام والمواد غير المنفجرة الذي لا يزال يهدد حياة ‏المدنيين ويعقّد استعادة الحياة الطبيعية.‏

إرث الألغام والذخائر.. تحدٍ يمتد على مساحة سوريا

وأشارت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة إلى أن تنفيذ عمليات الكشف عن الألغام والذخائر غير المنفجرة وغيرها من ‏مخلفات النظام البائد، وتحديد المناطق الملوثة والتعامل مع الأجسام الخطرة، يتم وفق الأولويات الميدانية والإمكانات الفنية ‏المتاحة. ‏

وتشمل عمليات المسح والإزالة مناطق واسعة، من بينها الجزيرة السورية بمناطقها المختلفة، ودمشق وريفها ، وحلب وريفها ‏، وإدلب وريفها ، إضافة إلى أرياف حمص وحماة واللاذقية.‏

وتتركز الأولويات على المناطق السكنية والأراضي الزراعية والطرق والمنشآت الخدمية والمواقع التي تشهد عودة الأهالي ‏بعد سنوات من التهجير القسري، استناداً إلى مستوى الخطورة والكثافة السكانية والبلاغات الواردة من المواطنين والجهات ‏المعنية.‏

تنسيق ميداني وتحديات متزايدة

ولا تقتصر مواجهة مخلفات الحرب على جهة واحدة، بل تتطلب تكامل أدوار المؤسسات المعنية، في ظل اتساع المناطق ‏المتضررة وتنوع طبيعة المخاطر المرتبطة بها.‏

وفي هذا الإطار، أكدت إدارة الإعلام والاتصال أنه يجري العمل على تعزيز التنسيق بين إدارة الهندسة والجهات المختصة، ‏بما فيها الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالمناطق المشتبه بتلوثها، ‏والتعامل مع البلاغات الواردة من المواطنين، وتحديد المواقع التي تستدعي تدخلاً عاجلاً.‏

ويعتمد هذا العمل المشترك على تبادل المعلومات والبلاغات المتعلقة بالمواقع المشتبه بوجود مخلفات النظام البائد فيها، ‏وتحديد المناطق ذات الأولوية، واتخاذ إجراءات التحذير ومنع الاقتراب من المواقع الخطرة، وصولاً إلى إحالتها إلى الفرق ‏الفنية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.‏

‏وكإحدى الجهات التي تنسق مع وزارة الدفاع، تواصل فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام التابعة لوزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث عملها في هذا المجال حيث أجرت خلال النصف الأول من العام الجاري، 981 ‏عملية إزالة لذخائر غير منفجرة ‏من مخلفات الحرب، و369 عملية مسح غير تقني، إلى جانب 631 جلسة توعية تضمنّت تعزيز ‏الوعي بمخاطر مخلفات ‏الحرب وسبل الوقاية منها.‏

‏كما عملت الفرق المختصة وفق بيان نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام على إتلاف الذخائر والمخلفات الحربية وفق ‏الإجراءات ‏المعتمدة، بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم، وتأتي هذه الجهود في إطار تأمين المواقع المتأثرة، ‏والتحقق من خلوّها من ‏مخلفات الحرب، بما يسهم في تهيئة الظروف لعودة المدنيين إلى منازلهم بأمان، والحد من المخاطر ‏التي تهدد حياتهم.‏

الوعي والإبلاغ.. ركيزتان للوقاية من الحوادث

وتحظى المناطق التي تشهد عودة الأهالي، والأراضي الزراعية التي يعتمد عليها السكان في تأمين مصادر رزقهم بأهمية ‏خاصة، إضافة إلى محيط المدارس والطرق والمرافق الصحية والخدمية.‏

وبينت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع أن الأراضي والمواقع المتضررة لا تصبح صالحة للاستخدام مجدداً بمجرد الانتهاء ‏من عمليات الكشف والإزالة، بل يتطلب ذلك استكمال إجراءات التحقق الفني والتأكد من خلوها من المخلفات الخطرة، وفق ‏معايير السلامة المعتمدة.‏

وتشكل التوعية المجتمعية جانباً أساسياً من جهود الحد من الحوادث، إذ يرتبط كثير منها بتعامل المواطنين مع أجسام ‏مشبوهة أو الاقتراب منها بدافع الفضول أو محاولة نقلها، ولا سيما بين الأطفال.‏

‏ وتؤكد إدارة الإعلام على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن الأجسام المشبوهة وعدم الاقتراب منها أو محاولة تحريكها، ‏وإبلاغ الجهات المختصة فوراً لإتاحة المجال أمام الفرق الفنية للتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة، باعتبار أن الوعي ‏المجتمعي والتعاون مع الجهات المختصة يشكلان عنصراً أساسياً في الحد من الحوادث وحماية الأرواح.‏

تحديات ميدانية تعقّد عمليات التطهير

تواجه عمليات المسح والإزالة تحديات عدة أبرزها اتساع رقعة المناطق الملوثة بمخلفات النظام البائد، وتنوع الألغام ‏والذخائر غير المنفجرة، وصعوبة الوصول إلى بعض المواقع، فضلاً عن الحاجة إلى تجهيزات فنية متخصصة وكوادر ‏مدربة ووسائل حماية تضمن سلامة الفرق العاملة.‏

ويزيد وجود هذه المخلفات في الأراضي الزراعية والمناطق السكنية والطرق ومحيط المنشآت الحيوية من تعقيد عمليات ‏المسح والإزالة، ما يجعل تحديد الأولويات ضرورة لتحقيق أكبر قدر من الحماية للسكان.‏

تعزيز الجاهزية لمواجهة إرث الحرب

وتتركز الجهود المستقبلية على توسيع نطاق عمليات المسح، وتطوير قدرات الفرق الهندسية، وتعزيز التدريب والتأهيل، ‏وتحديث المعدات ووسائل الكشف، إلى جانب تحسين آليات توثيق المواقع الملوثة وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية ‏المعنية.‏

كما تبرز أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية والتعاون مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية المتخصصة، ضمن الأطر ‏الرسمية المعتمدة، لتطوير القدرات وتسريع معالجة هذا الإرث الخطير للحرب.‏

وتنظر وزارة الدفاع إلى إزالة مخلفات النظام البائد بوصفها مسؤولية وطنية وإنسانية تتجاوز المعالجة الفنية للذخائر والألغام، ‏إذ ترتبط مباشرة بحماية الأرواح، وتمكين النازحين من العودة، وإعادة الأراضي إلى الإنتاج، وتهيئة الظروف اللازمة ‏للتعافي وإعادة الإعمار.‏

ومن آذار حتى حزيران العام الجاري، قتل130 سورياً وأصيب 322 آخرون، جراء انفجار مخلفات حرب، وذلك وفق ما ‏أعلنه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).‏