قرار بتعيين الدكتور هاني زيدان نائباً لمدير عام هيئة الطاقة الذرية

دمشق-سانا‏

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أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية القرار رقم /1001/ القاضي بتعيين الدكتور هاني زيدان نائباً لمدير عام هيئة ‏الطاقة الذرية.‏

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وجاء في القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، أن صدوره استند إلى أحكام القانون رقم /135/ لعام 1945 ‏وتعديلاته، والقانون رقم /12/ لعام 1976 وتعديلاته، والمرسوم رقم /98/ لعام 2026.‏

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وتعد هيئة الطاقة الذرية السورية الجهة الحكومية المسؤولة عن شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها السلمية، ووضع الأسس ‏والقواعد الناظمة لاستخداماتها، كما تعد الهيئة السلطة الرقابية المتخصصة التي أنيطت بها مهام الإحاطة بالأنشطة ‏الإشعاعية والأمن والأمان ‏النووي، وتتولى مسؤولية مراقبة كل الممارسات الإشعاعية في سوريا.‏