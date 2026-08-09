دمشق-سانا
أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية القرار رقم /1001/ القاضي بتعيين الدكتور هاني زيدان نائباً لمدير عام هيئة الطاقة الذرية.
وجاء في القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، أن صدوره استند إلى أحكام القانون رقم /135/ لعام 1945 وتعديلاته، والقانون رقم /12/ لعام 1976 وتعديلاته، والمرسوم رقم /98/ لعام 2026.
وتعد هيئة الطاقة الذرية السورية الجهة الحكومية المسؤولة عن شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها السلمية، ووضع الأسس والقواعد الناظمة لاستخداماتها، كما تعد الهيئة السلطة الرقابية المتخصصة التي أنيطت بها مهام الإحاطة بالأنشطة الإشعاعية والأمن والأمان النووي، وتتولى مسؤولية مراقبة كل الممارسات الإشعاعية في سوريا.
قرار بتعيين الدكتور هاني زيدان نائباً لمدير عام هيئة الطاقة الذرية
دمشق-سانا