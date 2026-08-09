قرار بتعيين الدكتور هاني زيدان نائباً لمدير عام هيئة الطاقة الذرية

مدير الطاقة الذرية 1 قرار بتعيين الدكتور هاني زيدان نائباً لمدير عام هيئة الطاقة الذرية

دمشق-سانا‏
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أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية القرار رقم /1001/ القاضي بتعيين الدكتور هاني زيدان نائباً لمدير عام هيئة ‏الطاقة الذرية.‏
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وجاء في القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، أن صدوره استند إلى أحكام القانون رقم /135/ لعام 1945 ‏وتعديلاته، والقانون رقم /12/ لعام 1976 وتعديلاته، والمرسوم رقم /98/ لعام 2026.‏
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وتعد هيئة الطاقة الذرية السورية الجهة الحكومية المسؤولة عن شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها السلمية، ووضع الأسس ‏والقواعد الناظمة لاستخداماتها، كما تعد الهيئة السلطة الرقابية المتخصصة التي أنيطت بها مهام الإحاطة بالأنشطة ‏الإشعاعية والأمن والأمان ‏النووي، وتتولى مسؤولية مراقبة كل الممارسات الإشعاعية في سوريا.‏

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