الرئيس الشرع يثمّن دعم إقليم كردستان العراق ويتطلع لتعزيز التعاون وحسن الجوار

دمشق-سانا



ثمّن الرئيس أحمد الشرع دعم إقليم كردستان العراق للشعب السوري، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون وحسن الجوار معه.



وقال الرئيس الشرع عبر منصة (X) اليوم الإثنين: “استقبلتُ في دمشق أخي العزيز نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، في لقاءٍ تناولنا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار ومصالح شعبينا”.



وأضاف: “إنّنا نثمّن ما قدّمه الإقليم في السنوات الماضية من رعاية واستضافة لأبناء شعبنا، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك بروح تعاونٍ وأخوةٍ تعزز حسن الجوار”.