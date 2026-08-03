الرئيس الشرع يثمّن دعم إقليم كردستان العراق ويتطلع لتعزيز التعاون وحسن الجوار

الرئيس الشرع لوغو الرئيس الشرع يثمّن دعم إقليم كردستان العراق ويتطلع لتعزيز التعاون وحسن الجوار

 دمشق-سانا
 
ثمّن الرئيس أحمد الشرع دعم إقليم كردستان العراق للشعب السوري، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون وحسن الجوار معه.
 
وقال الرئيس الشرع عبر منصة (X) اليوم الإثنين: “استقبلتُ في دمشق أخي العزيز نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، في لقاءٍ تناولنا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار ومصالح شعبينا”.
 
وأضاف: “إنّنا نثمّن ما قدّمه الإقليم في السنوات الماضية من رعاية واستضافة لأبناء شعبنا، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك بروح تعاونٍ وأخوةٍ تعزز حسن الجوار”.

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