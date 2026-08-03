دمشق-سانا
ثمّن الرئيس أحمد الشرع دعم إقليم كردستان العراق للشعب السوري، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون وحسن الجوار معه.
وقال الرئيس الشرع عبر منصة (X) اليوم الإثنين: “استقبلتُ في دمشق أخي العزيز نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، في لقاءٍ تناولنا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار ومصالح شعبينا”.
وأضاف: “إنّنا نثمّن ما قدّمه الإقليم في السنوات الماضية من رعاية واستضافة لأبناء شعبنا، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك بروح تعاونٍ وأخوةٍ تعزز حسن الجوار”.
الرئيس الشرع يثمّن دعم إقليم كردستان العراق ويتطلع لتعزيز التعاون وحسن الجوار
دمشق-سانا