الأمم المتحدة تتبنى قراراً يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان

نيويورك-سانا

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم قراراً يعتبر استمرار احتلال إسرائيل وضمّها للجولان السوري غير قانوني، ويطالب بانسحابها إلى خط الرابع من حزيران 1967.

وصوتت 123 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته مصر، وعارضته إسرائيل و6 دول، فيما امتنعت 41 دولة عن التصويت.

وينص القرار على أن قرار إسرائيل الصادر في الـ 14 من كانون الأول 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، باطل ولاغٍ وليس له أي شرعية على الإطلاق.

ويطالب القرار إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في تصريحات لقناة الإخبارية: إن الجمعية العامة شهدت حدثاً مهماً خلال التصويت على مشروع القرار المتعلّق بالجولان السوري المحتل، حيث أيّدته لأول مرة 123 دولة.

وأضاف: إن “هذا التصويت والقرار الأممي يظهران أن سوريا، مع كل التحديات، لا تتخلى عن حقها في الجولان، وقد أثبتت ذلك عبر قوتها الدبلوماسية الجديدة وانخراطها الفاعل مع المجتمع الدولي، ما أدى لتغيير موقف أكثر من 26 دولة مقارنة بالعام الماضي لصالح القرار”.

وثمّن علبي دور دولة مصر التي دأبت على تقديم هذا القرار لسنوات، مشيداً في الوقت ذاته بدور جميع الدول التي صوتت لصالحه عبر الأعوام، والدول التي أيّدته هذا العام.

وأكد مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة أن المحادثات مع إسرائيل لا تتناول بأي شكل من الأشكال مصير الجولان السوري المحتل، وأنه أرض عربية سورية، والموقف السوري ثابت تجاه هذه القضية.

وأشار إلى أن المحادثات التي جرت بين سوريا وإسرائيل تمت بمتابعة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في إطار السعي لمعالجة المخاوف الأمنية للطرفين.