الرئيس الشرع يستقبل بدمشق وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن ‏عبد العزيز الخليفي

دمشق-سانا
استقبل الرئيس أحمد الشرع اليوم السبت وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، وذلك في قصر الشعب بدمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، واستعراض الجهود الداعمة لمسار الانفتاح والتعاون الإقليمي، إلى جانب ملفات إعادة الإعمار والاستجابة الإنسانية، وفرص الاستثمار في مرحلة التعافي.
وكان الوزير الشيباني استقبل في وقت سابق اليوم الوزير الخليفي، وناقشا تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدبلوماسي، ووقعا مذكرة تفاهم بين الجمهورية العربية السورية ودولة قطر في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب.