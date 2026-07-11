الرئيس الشرع يستقبل بدمشق وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن ‏عبد العزيز الخليفي

A8J70gty photo 1 2026 07 11 17 08 13 الرئيس الشرع يستقبل بدمشق وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن ‏عبد العزيز الخليفي

دمشق-سانا‏

استقبل الرئيس أحمد الشرع اليوم السبت وزير الدولة في وزارة الخارجية ‏القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، وذلك في قصر الشعب بدمشق، ‏بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.‏

photo 4 2026 07 11 17 08 13 الرئيس الشرع يستقبل بدمشق وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن ‏عبد العزيز الخليفي

وجرى خلال اللقاء ‏بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، واستعراض ‏الجهود الداعمة لمسار الانفتاح والتعاون الإقليمي، إلى جانب ملفات إعادة ‏الإعمار والاستجابة الإنسانية، وفرص الاستثمار في مرحلة التعافي.‏

وكان الوزير الشيباني استقبل في وقت سابق اليوم الوزير الخليفي، وناقشا ‏تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدبلوماسي، ووقعا مذكرة تفاهم بين ‏الجمهورية العربية السورية ودولة قطر في مجال الدراسات الدبلوماسية ‏والتدريب.‏

photo 2 2026 07 11 17 08 13 الرئيس الشرع يستقبل بدمشق وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن ‏عبد العزيز الخليفي
photo 3 2026 07 11 17 08 13 الرئيس الشرع يستقبل بدمشق وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن ‏عبد العزيز الخليفي
MWZLCA6H photo 5 2026 07 11 17 08 13 الرئيس الشرع يستقبل بدمشق وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن ‏عبد العزيز الخليفي
iUGNs6c5 photo 6 2026 07 11 17 08 13 الرئيس الشرع يستقبل بدمشق وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن ‏عبد العزيز الخليفي
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