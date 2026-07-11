الرئيس الشرع يستقبل بدمشق وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن ‏عبد العزيز الخليفي

دمشق-سانا‏

استقبل الرئيس أحمد الشرع اليوم السبت وزير الدولة في وزارة الخارجية ‏القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، وذلك في قصر الشعب بدمشق، ‏بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.‏

وجرى خلال اللقاء ‏بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، واستعراض ‏الجهود الداعمة لمسار الانفتاح والتعاون الإقليمي، إلى جانب ملفات إعادة ‏الإعمار والاستجابة الإنسانية، وفرص الاستثمار في مرحلة التعافي.‏

وكان الوزير الشيباني استقبل في وقت سابق اليوم الوزير الخليفي، وناقشا ‏تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدبلوماسي، ووقعا مذكرة تفاهم بين ‏الجمهورية العربية السورية ودولة قطر في مجال الدراسات الدبلوماسية ‏والتدريب.‏