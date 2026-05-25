الرئيس الشرع: مستمرون في تطوير منظومة الأجور والرواتب ‏بما يضمن حياة كريمة للمواطنين

دمشق-سانا
أكد الرئيس أحمد الشرع الاستمرار في تطوير منظومة الأجور والرواتب، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين.
وقال الرئيس الشرع عبر منصة (x) اليوم الإثنين: “مستمرون في تطوير منظومة الأجور والرواتب، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين، عاملين ومتقاعدين”.
وأضاف الرئيس الشرع: “إنه منذ التحرير وحتى توقيع المرسومين رقم (67) و(68) لعام 2026، استفاد جميع العاملين من الزيادات العامة، وأكثر من 861 ألفاً من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية؛ وذلك ضمن مسار إصلاحي تدريجي ومتصاعد، يوازن بين الواقع والمأمول في خطواته وآفاقه.
وكان الرئيس الشرع أصدر في العشرين من آذار الماضي المرسوم رقم (67) القاضي، بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في مؤسسات الدولة، كما أصدر المرسوم رقم (68) القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، وذلك في إطار تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.