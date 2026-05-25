الرئيس الشرع: مستمرون في تطوير منظومة الأجور والرواتب ‏بما يضمن حياة كريمة للمواطنين

دمشق-سانا

أكد الرئيس أحمد الشرع الاستمرار في تطوير منظومة ‏الأجور والرواتب، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين.‏

وقال الرئيس الشرع عبر منصة (‏x‏) اليوم الإثنين: “مستمرون ‏في تطوير منظومة الأجور والرواتب، بما يضمن حياة كريمة ‏للمواطنين، عاملين ‏ومتقاعدين”.

وأضاف الرئيس الشرع: “إنه منذ التحرير وحتى توقيع ‏المرسومين رقم (67) و(68) لعام 2026، استفاد جميع ‏العاملين من الزيادات العامة، ‏وأكثر من 861 ألفاً من الزيادات ‏النوعية في القطاعات الحيوية؛ وذلك ضمن مسار إصلاحي ‏تدريجي ومتصاعد، يوازن بين ‏الواقع والمأمول في خطواته ‏وآفاقه‎.‎

وكان الرئيس الشرع أصدر في العشرين من آذار الماضي ‏المرسوم رقم (67) القاضي، بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى ‏الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في مؤسسات ‏الدولة، كما أصدر المرسوم رقم (68) القاضي بتطبيق لائحة زيادة ‏نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، ‏وذلك في إطار تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.‏