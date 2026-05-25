الرئيس الشرع: مستمرون في تطوير منظومة الأجور والرواتب ‏بما يضمن حياة كريمة للمواطنين

الرئيس الشرع لوغو الرئيس الشرع: مستمرون في تطوير منظومة الأجور والرواتب ‏بما يضمن حياة كريمة للمواطنين

دمشق-سانا

أكد الرئيس أحمد الشرع الاستمرار في تطوير منظومة ‏الأجور والرواتب، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين.‏

وقال الرئيس الشرع عبر منصة (‏x‏) اليوم الإثنين: “مستمرون ‏في تطوير منظومة الأجور والرواتب، بما يضمن حياة كريمة ‏للمواطنين، عاملين ‏ومتقاعدين”.

وأضاف الرئيس الشرع: “إنه منذ التحرير وحتى توقيع ‏المرسومين رقم (67) و(68) لعام 2026، استفاد جميع ‏العاملين من الزيادات العامة، ‏وأكثر من 861 ألفاً من الزيادات ‏النوعية في القطاعات الحيوية؛ وذلك ضمن مسار إصلاحي ‏تدريجي ومتصاعد، يوازن بين ‏الواقع والمأمول في خطواته ‏وآفاقه‎.‎

وكان الرئيس الشرع أصدر في العشرين من آذار الماضي ‏المرسوم رقم (67) القاضي، بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى ‏الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في مؤسسات ‏الدولة، كما أصدر المرسوم رقم (68) القاضي بتطبيق لائحة زيادة ‏نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، ‏وذلك في إطار تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.‏

الرئيس الشرع يعقد اجتماعاً لمجلس التنمية الأعلى
الرئيس الشرع يلتقي أمير دولة قطر في الدوحة
الرئيس أحمد الشرع وعدد من الوزراء يحضرون العرض العسكري بمناسبة ذكرى التحرير على أوتستراد المزة
بمشاركة الرئيس أحمد الشرع.. انطلاق فعاليات النسخة الـ 23 لمنتدى الدوحة 2025
الرئيس الشرع يتوجه برسالة شكر إلى سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك