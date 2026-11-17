عمان-سانا
أدان الأردن، اليوم الثلاثاء، استمرار التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا، وما يصاحبها من اعتداءات وانتهاكات متكررة بحق المدنيين، مشدداً على أنها تشكل انتهاكاً لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي في بيان نشر عبر منصة “إكس” رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في أرياف محافظتَي القنيطرة ودرعا في الجنوب السوري، مشدّداً على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، والتي تعدّ انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك عام 1974.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلالها جزءاً من أراضيها، وضرورة التزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسيادة الدول.
كما جدّد المجالي موقف المملكة الثابت في دعم سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحفظ حقوق السوريين كافة.
وكانت سوريا أدانت، في وقت سابق اليوم، بأشد العبارات، استمرار التوغلات الإسرائيلية في أرياف محافظتَي القنيطرة ودرعا، وما يرافقها من اعتداءات وتجاوزات متكررة بحق المدنيين، الأمر الذي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن السكان وسلامتهم.
وطالبت سوريا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة تضع حداً لهذه الممارسات وتمنع تكرارها، مؤكدة تمسكها بحقها المشروع في ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها كافة، ومطالبتها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب السوري.
الأردن يدين استمرار التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا ويدعو إلى وقف الانتهاكات
عمان-سانا