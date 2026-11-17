عمان-سانا‏

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أدان الأردن، اليوم الثلاثاء، استمرار التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا، وما ‌‏يصاحبها من اعتداءات وانتهاكات متكررة بحق المدنيين، مشدداً على أنها تشكل ‏انتهاكاً لسيادة ‏الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون ‏الدولي.‏

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وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي في ‏بيان نشر ‏عبر منصة “إكس” رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة الانتهاكات والاعتداءات ‏الإسرائيلية في أرياف محافظتَي القنيطرة ودرعا في الجنوب السوري، مشدّداً على ‏ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، ‏والتي تعدّ انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فضّ ‏الاشتباك عام 1974.‏

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ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام ‏إسرائيل وقف اعتداءاتها اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلالها جزءاً من أراضيها، ‏وضرورة التزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسيادة ‏الدول.‏

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كما جدّد المجالي موقف المملكة الثابت في دعم سوريا في إعادة البناء على الأسس ‏التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحفظ ‏حقوق السوريين كافة.‏

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وكانت سوريا أدانت، في وقت سابق اليوم، بأشد العبارات، استمرار التوغلات ‏الإسرائيلية في أرياف محافظتَي القنيطرة ودرعا، وما يرافقها من اعتداءات ‏وتجاوزات متكررة بحق المدنيين، الأمر الذي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي ‏وتهديداً مباشراً لأمن السكان وسلامتهم.‏

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وطالبت سوريا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة تضع حداً لهذه الممارسات ‌‏وتمنع تكرارها، مؤكدة تمسكها بحقها المشروع في ممارسة سيادتها الكاملة على ‌‏أراضيها كافة، ومطالبتها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب السوري.‏

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