بعيداً عن القطيعة أو الارتهان.. سوريا تعيد صياغة علاقاتها الدولية ‏

دمشق-سانا‏

تعمل سوريا منذ التحرير على إعادة صياغة موقعها في المشهدين الإقليمي والدولي ‏عبر بناء علاقاتها الخارجية على قاعدة السيادة الوطنية وتوازن المصالح، بعيداً عن ‏القطيعة أو الارتهان لأي طرف.‏

وتبرز العلاقة مع روسيا كأحد أوضح نماذج هذه السياسة، إذ اتجهت الدولة السورية ‏إلى إعادة تنظيمها بما يعزز قرارها السيادي على أراضيها، ويعيد تحديد طبيعة ‏التعاون بين البلدين وفق المصالح المشتركة.‏

وفي هذا السياق، وبعد نحو 18 شهراً من المفاوضات والمباحثات المكثفة، توصلت ‏دمشق وموسكو إلى مذكرة تفاهم في التاسع من آب الجاري، تعيد تنظيم الوجود ‏الروسي في الساحل السوري.‏

وتنص المذكرة على أن تستعيد سوريا إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي ‌‏مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، فيما يعاد تنظيم ‌‏المنشآت ذات الطابع العسكري لتتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل ‌‏مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة بين دمشق وموسكو.‏

كما تضع سقفاً زمنياً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لاستكمال عملية ‌‏التحويل، لتدخل بعدها ‏الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ.‏

وتكتسب هذه الترتيبات أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الإستراتيجي للمنشآت ‏المشمولة بها، إذ شكل مطار حميميم منذ التدخل العسكري الروسي إلى جانب النظام ‏البائد عام 2015 مركزاً رئيسياً للعمليات الجوية الروسية في سوريا، فيما وفر ميناء ‏طرطوس لموسكو منفذاً بحرياً مهماً على البحر المتوسط.‏

ولا تقتصر أهمية التفاهم على إعادة تنظيم وضع منشآت إستراتيجية، بل تمتد إلى ‏دلالاته السياسية، إذ تنتقل العلاقة بين دمشق وموسكو من ترتيبات ارتبطت بظروف ‏المرحلة السابقة إلى صيغة جديدة تسعى سوريا من خلالها إلى تثبيت سيادتها وإقامة ‏تعاون يقوم على المصالح المتبادلة.‏

شراكة جديدة

ويعود التعاون بين دمشق وموسكو إلى عام 1944 وشهد خلال العقود التالية مراحل ‏متعددة إلا أن النظام البائد وظف هذه العلاقات لخدمة مصالحه الضيقة، وبرز ذلك ‏مع التدخل العسكري الروسي إلى جانبه عام 2015 وما رافقه من توسع للوجود ‏الروسي في منشآت إستراتيجية سورية، ولا سيما في الساحل.‏

ومع التحرير، بدأت دمشق مراجعة طبيعة هذا الوجود والترتيبات المرتبطة به، ضمن ‏توجه لإعادة بناء العلاقة مع موسكو، وتأتي إعادة تنظيم الوجود الروسي اليوم في ‏هذا الإطار، بوصفها انتقالاً من ترتيبات ارتبطت بظروف المرحلة السابقة إلى صيغة ‏جديدة تحدد فيها الدولة السورية طبيعة التعاون ومجالاته وفق مصالحها الوطنية.‏

ويرى المحلل والباحث في الشأن السياسي الروسي ديميتري بريجع في تصريح ‏لـ”سانا” أن الاتفاق يشكل منعطفاً مهماً في تاريخ العلاقات السورية الروسية، إذ ‏يعكس انتقالها من ترتيبات ارتبطت خلال سنوات الحرب بظروف استثنائية إلى علاقة ‏أكثر توازناً تقوم على التفاوض والحوار واحترام السيادة والمصالح المتبادلة.‏

ويشير بريجع إلى أن دمشق تدير علاقاتها الخارجية اليوم من موقع صاحبة القرار ‏السيادي بحيث تحدد طبيعة شراكاتها ومجالات التعاون التي تتوافق مع مصالحها.‏

مسار تفاوضي لإعادة تعريف العلاقة

لم تأت الصيغة الجديدة للعلاقة بين دمشق وموسكو بصورة مفاجئة، بل كانت نتيجة ‏مسار تفاوضي بدأ في 29 كانون الثاني 2025 عندما استقبل الرئيس أحمد الشرع ‏وفداً روسياً برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل ‏بوغدانوف.‏

وأكد الرئيس الشرع حينها أن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي، ‏وتحترم إرادة الشعب السوري، وتخدم مصالحه.‏

وتبع ذلك اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الشرع في شباط، ‏أبدت خلاله موسكو استعدادها لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها مع النظام ‏البائد.‏

وتواصل الحوار بزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني إلى موسكو في ‏تموز 2025 ثم زيارتي الرئيس الشرع إلى موسكو في تشرين الأول من العام نفسه ‏وكانون الثاني 2026.‏

واستمرت المباحثات مع وصول وفد روسي رفيع المستوى إلى دمشق في الرابع من ‏شباط الماضي لبحث الوجود العسكري الروسي وآفاق التعاون العسكري والاقتصادي ‏بين البلدين، وصولاً إلى مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في التاسع من آب ‏الجاري.‏

ويعكس استمرار المفاوضات لأكثر من عام ونصف توجه دمشق إلى إعادة تنظيم ‏العلاقة بدلاً من قطعها، وفي الوقت نفسه عدم الإبقاء على الترتيبات السابقة ‏بصيغتها القديمة، بما يفتح المجال أمام نموذج جديد للتعاون بين البلدين.

سياسة خارجية متعددة الاتجاهات

ولا تنفصل إعادة ترتيب العلاقة مع موسكو عن المسار الأوسع للسياسة الخارجية ‏السورية منذ التحرير، والذي يقوم على تنويع الشراكات والانفتاح على المحيط العربي ‏والولايات المتحدة والدول الغربية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قنوات التعاون مع ‏القوى الدولية الأخرى، لبناء شبكة من العلاقات لا تقوم على الاصطفاف مع طرف ‏دولي في مواجهة آخر، وإنما على تحديد مجالات التعاون مع كل طرف وفق ‏المصالح الوطنية ومتطلبات إعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار.‏

وانعكست نتائج هذه السياسة في تنامي التأييد الدولي لجهود إعادة الإعمار ‏والاستقرار، وبالتزامن مع الذكرى الأولى للتحرير، أجرى ممثلو الدول الـ15 الأعضاء ‏في مجلس الأمن زيارة إلى سوريا، هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المجلس عام ‌‏1945.‏

ووصف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي حينها الزيارة بأنها ‏محطة تاريخية تشير إلى انتقال الموقف الدولي من الانقسام حول سوريا إلى التوحد ‏في دعمها.‏