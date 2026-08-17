الشيباني يبحث مع باراك في إسطنبول العلاقات الثنائية وآخر ‏المستجدات

photo 4 2026 08 17 20 10 31 الشيباني يبحث مع باراك في إسطنبول العلاقات الثنائية وآخر ‏المستجدات

إسطنبول-سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، في مدينة ‌‏إسطنبول التركية، اليوم الإثنين مع المبعوث الرئاسي الخاص ‌‏للولايات المتحدة الأمريكية ‏إلى سوريا والعراق توماس باراك.‏

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز ‏العلاقات الثنائية بين البلدين، ‏ومناقشة آخر المستجدات والتطورات ‏الإقليمية في المنطقة، إلى ‏جانب ‏بحث أولويات التعافي الاقتصادي في ‏سوريا، بما في ذلك استكمال ‏رفع العقوبات المفروضة عليها ودفع عجلة ‏إعادة الإعمار.

وكان الوزير الشيباني التقى في إسطنبول في حزيران الماضي مع ‏باراك وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ‌‏بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحة الدولية والجهود الرامية ‏إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.‏

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