الشيباني يبحث مع باراك في إسطنبول العلاقات الثنائية وآخر ‏المستجدات

إسطنبول-سانا
التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الإثنين مع المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق توماس باراك.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات الإقليمية في المنطقة، إلى جانب بحث أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا، بما في ذلك استكمال رفع العقوبات المفروضة عليها ودفع عجلة إعادة الإعمار.
وكان الوزير الشيباني التقى في إسطنبول في حزيران الماضي مع باراك وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحة الدولية والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.