سوريا تهنئ باكستان بذكرى الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون معها بمختلف المجالات

دمشق-سانا‏

هنأت الجمهورية العربية السورية جمهورية باكستان الإسلامية، حكومةً وشعباً، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، معربةً عن تمنياتها ‌‏للبلد الصديق بدوام الأمن والاستقرار والازدهار‎.‎

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، حرص سوريا على تعزيز أواصر التعاون ‌‏والعلاقات الثنائية مع جمهورية باكستان الإسلامية، وتطويرها في مختلف المجالات.‏

وشارك وفد من الوزارة في فعالية رفع علم جمهورية باكستان، التي أُقيمت في مقر السفارة ‏الباكستانية بدمشق بهذه المناسبة.

وتحتفل باكستان في 14 آب من كل عام بذكرى استقلالها عام 1947 عن بريطانيا، ويعد يوم الاستقلال مناسبة ‏وطنية رئيسية في ‌‏البلاد‎.‎