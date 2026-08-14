سوريا تهنئ باكستان بذكرى الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون معها بمختلف المجالات

دمشق-سانا
هنأت الجمهورية العربية السورية جمهورية باكستان الإسلامية، حكومةً وشعباً، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، معربةً عن تمنياتها للبلد الصديق بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، حرص سوريا على تعزيز أواصر التعاون والعلاقات الثنائية مع جمهورية باكستان الإسلامية، وتطويرها في مختلف المجالات.
وشارك وفد من الوزارة في فعالية رفع علم جمهورية باكستان، التي أُقيمت في مقر السفارة الباكستانية بدمشق بهذه المناسبة.
وتحتفل باكستان في 14 آب من كل عام بذكرى استقلالها عام 1947 عن بريطانيا، ويعد يوم الاستقلال مناسبة وطنية رئيسية في البلاد.