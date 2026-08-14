سوريا تهنئ باكستان بذكرى الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون معها بمختلف المجالات

photo 5 2026 08 14 14 48 21 سوريا تهنئ باكستان بذكرى الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون معها بمختلف المجالات

دمشق-سانا‏

هنأت الجمهورية العربية السورية جمهورية باكستان الإسلامية، حكومةً وشعباً، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، معربةً عن تمنياتها ‌‏للبلد الصديق بدوام الأمن والاستقرار والازدهار‎.‎

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، حرص سوريا على تعزيز أواصر التعاون ‌‏والعلاقات الثنائية مع جمهورية باكستان الإسلامية، وتطويرها في مختلف المجالات.‏

وشارك وفد من الوزارة في فعالية رفع علم جمهورية باكستان، التي أُقيمت في مقر السفارة ‏الباكستانية بدمشق بهذه المناسبة.

وتحتفل باكستان في 14 آب من كل عام بذكرى استقلالها عام 1947 عن بريطانيا، ويعد يوم الاستقلال مناسبة ‏وطنية رئيسية في ‌‏البلاد‎.‎

photo 1 2026 08 14 14 48 20 سوريا تهنئ باكستان بذكرى الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون معها بمختلف المجالات
photo 2 2026 08 14 14 48 20 سوريا تهنئ باكستان بذكرى الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون معها بمختلف المجالات
photo 3 2026 08 14 14 48 21 سوريا تهنئ باكستان بذكرى الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون معها بمختلف المجالات
photo 4 2026 08 14 14 48 21 سوريا تهنئ باكستان بذكرى الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون معها بمختلف المجالات
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