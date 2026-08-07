اليماحي يدين التفجير الإرهابي في جرمانا ويؤكد تضامن البرلمان العربي مع سوريا

القاهرة-سانا

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانا بريف دمشق، مؤكداً تضامن البرلمان العربي الكامل مع سوريا ورفضه القاطع لجميع أشكال الإرهاب.

وأعرب اليماحي، في بيان اليوم الجمعة، عن صادق المواساة لسوريا قيادةً وحكومةً وبرلماناً وشعباً، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكداً دعم البرلمان العربي الكامل لسوريا في هذا الظرف.

وشدد اليماحي على رفض البرلمان العربي القاطع لكل الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية، داعياً إلى تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه وتجفيف منابعه، باعتباره تحدياً خطيراً يتنافى مع القيم الإنسانية والمبادئ والقوانين الدولية.وشهدت مدينة جرمانا بريف دمشق، مساء أمس الخميس، تفجيراً استهدف ‏حافلة نقل ركاب، وأسفر عن إصابة 14 شخصاً.