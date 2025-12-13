أردوغان: تنفيذ اتفاق الـ 10 من آذار مع قسد سيعزز وحدة سوريا وسلامتها واستقرارها

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجدداً أن بلاده تتطلع لتحقيق أمن وسلام وازدهار الشعب السوري، مشيراً إلى أن تنفيذ اتفاق الـ 10 من آذار الموقع مع قوات قسد سيعزز وحدة سوريا وسلامتها واستقرارها ومسارها نحو مستقبل مزدهر.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله اليوم للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته إلى تركيا بعد زيارته تركمانستان: “لقد تبين في الماضي القريب أن الانقسامات والنزاعات لم تحقق أي مكاسب لسوريا، ومن المهم أن تتحرك الحكومة السورية برؤية تجمع كل السوريين معاً، وهذه المقاربة ذات قيمة وتستحق الدعم”.

وأشار أردوغان إلى أنه قد تكون لدى العديد من الأطراف خطط وأحلام بشأن سوريا، لكن المهم هو تصور الشعب السوري لمستقبله المشترك، وقال: “إن الشعب السوري الصبور هو من يصنع هذه الأحلام الواقعية، وتطبيق اتفاق الـ 10 من آذار سيعطل مكائد من يحاولون فرض الفخاخ”.

وكانت الحكومة السورية توصلت في الـ 10 من شهر آذار الماضي إلى اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية يقضي باندماجها ضمن مؤسسات الدولة، كما يؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

وحول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد الرئيس أردوغان استمرار إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالباً إياها بالوفاء بالتزاماتها بالاتفاق، والسماح للحياة بالعودة إلى طبيعتها في القطاع، وتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين.

وبشأن الحرب الأوكرانية الروسية، أشار الرئيس التركي إلى اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركمانستان لمناقشة جهود إنهاء الحرب، وقال: “بعد هذا الاجتماع، نأمل أن تتاح لنا الفرصة لمناقشة خطة السلام بشأن إنهاء الحرب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضاً، فالسلام ليس ببعيد، ويمكننا أن نرى ذلك”.

وأكد أردوغان أنه لا ينبغي النظر إلى البحر الأسود كساحة معركة، فهذا لن يفيد روسيا أو أوكرانيا، ويجب توجيه المسار نحو السلام، مشدداً على أن الجميع بحاجة إلى ملاحة آمنة في البحر الأسود.

وتتواصل منذ شباط عام 2022 الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في وقت تشهد الساحة السياسية نقاشات حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا، والتي تضمنت 28 بنداً تتعلق بوقف إطلاق النار، وضمانات أمنية، ومناقشة وضع الأراضي المتنازع عليها، إضافة إلى تحديد مستقبل علاقة أوكرانيا بحلف الناتو.