تركيا تؤكد أهمية التعاون مع سوريا والعراق لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها

أنقرة-سانا

أكد مجلس الأمن القومي التركي اليوم الخميس، أهمية التعاون متعدد الأبعاد مع سوريا والعراق في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.

وذكرت وكالة الأناضول، أن المجلس شدد في بيان عقب الاجتماع برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان على أن التعاون الذي تطوره تركيا مع سوريا والعراق يشكل ركيزة مهمة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً استمرار أنقرة في تقديم أقصى إسهام ممكن في المسارات الهادفة إلى تعزيز التعاون والتضامن الإقليمي.

في سياق متصل، أشار المجلس إلى أنه بحث خلال اجتماعه أيضاً التقدم المحرز في مسار “تركيا بلا إرهاب”، وآخر المستجدات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف البلاد في الداخل والخارج، كما تمت مناقشة المراحل التالية من الجهود لضمان أمن البلاد والمنطقة واستقرارهما وازدهارهما.

وفي الشأن الفلسطيني، دعا المجلس المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذراً من مواصلة الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية والأماكن المقدسة.

كما حذر المجلس من مخاطر اتساع الصراع بين إيران والولايات المتحدة ليشمل دول المنطقة ومسارات التجارة العالمية، داعياً جميع الأطراف إلى تجنب التصعيد والعودة إلى المفاوضات لإحلال سلام دائم.

وأكدت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق اليوم الخميس، أن القضاء نهائياً على الإرهاب في إطار رؤية “تركيا بلا إرهاب”، سيسهم بشكل كبير في تعزيز السلام والأمن والاستقرار، ليس فقط في البلاد، بل في المنطقة بأسرها.