وزير الزراعة يبحث مع نظيره السعودي في جدة تعزيز التعاون ‏الزراعي والمائي

جدة- سانا
بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، سبل تعزيز التعاون الزراعي والمائي بين البلدين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر “أسبوع المياه السعودي” المنعقد في مدينة جدة السعودية.
وذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن اللقاء تناول آفاق تطوير التعاون في القطاع الزراعي، وتعزيز الشراكة في مجالات الاستدامة المائية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في دعم التنمية الزراعية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية.
كما تبادل الوزيران الرؤى حول آليات توسيع مجالات العمل المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، في ظل التحديات التي تواجه قطاعي الزراعة والمياه وضرورة تبني حلول مستدامة لمواجهتها.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون، بما يفتح آفاقاً جديدة للشراكة في المشاريع الزراعية والمائية، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وشارك وفد سوري برئاسة وزير الزراعة أمس الأحد في افتتاح أعمال مؤتمر “أسبوع المياه السعودي” في مدينة جدة الذي شهد مشاركة عربية ودولية واسعة، حيث استعرض الوفد واقع قطاع المياه في سوريا، والجهود المبذولة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز التحول الرقمي.