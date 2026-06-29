وزير الزراعة يبحث مع نظيره السعودي في جدة تعزيز التعاون ‏الزراعي والمائي

جدة- سانا‌‎ ‎

بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان مع وزير البيئة والمياه ‏والزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، سبل ‏تعزيز التعاون الزراعي والمائي بين البلدين، وذلك على هامش ‏أعمال مؤتمر “أسبوع المياه السعودي” المنعقد في مدينة جدة ‏السعودية‎.‎

وذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن ‏اللقاء تناول آفاق تطوير التعاون في القطاع الزراعي، وتعزيز ‏الشراكة في مجالات الاستدامة المائية، إلى جانب تبادل الخبرات ‏والتجارب بما يسهم في دعم التنمية الزراعية وتحقيق الاستخدام ‏الأمثل للموارد المائية‎.‎

كما تبادل الوزيران الرؤى حول آليات توسيع مجالات العمل ‏المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الثنائية بين ‏البلدين الشقيقين، في ظل التحديات التي تواجه قطاعي الزراعة ‏والمياه وضرورة تبني حلول مستدامة لمواجهتها‎.‎

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون، بما يفتح آفاقاً جديدة ‏للشراكة في المشاريع الزراعية والمائية، ويسهم في تحقيق الأمن ‏الغذائي‎.‎

وشارك وفد سوري برئاسة وزير الزراعة أمس الأحد في افتتاح ‏أعمال مؤتمر “أسبوع المياه السعودي” في مدينة جدة الذي شهد ‏مشاركة عربية ودولية واسعة، حيث استعرض الوفد واقع قطاع ‏المياه في سوريا، والجهود المبذولة لإعادة تأهيل البنية التحتية ‏وتعزيز التحول الرقمي‎.‎