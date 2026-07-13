رئيس البرلمان العربي يهنئ العواك بانتخابه رئيساً لمجلس الشعب السوري

القاهرة-سانا

أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي عن تهانيه لعبد الحميد العواك بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الشعب السوري، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه الوطنية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري، ويعزز دور المؤسسة التشريعية في ترسيخ الاستقرار ودعم مسيرة التنمية والإصلاح.

وأكد اليماحي في بيان اليوم الإثنين أن بدء عمل مجلس الشعب السوري الجديد يشكل خطوة مهمة في استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في سوريا، بما يضمن لشعبها دوام التقدم والازدهار.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي ومجلس الشعب السوري، بما يخدم المصالح العربية المشتركة، ويسهم في تعزيز العمل البرلماني العربي وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية.

وكان مجلس الشعب عقد أمس الأحد جلسته الأولى بحضور الرئيس أحمد الشرع، ورئيس ‏اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد الأحمد، وأعضاء المجلس البالغ عددهم ‌‏206، وعدد من الوزراء، حيث أدى أعضاء المجلس القسم، وانتخبوا عبد الحميد ‏العواك رئيساً للمجلس، ومصطفى موسى نائباً أول لرئيس المجلس، ومادونا بشارة ‏نائباً ثانياً لرئيس المجلس، ومؤيد حبيب ‏أميناً للسرّ.‏