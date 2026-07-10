أردوغان يشدد خلال لقائه سلام على أهمية علاقات حسن الجوار بين سوريا ولبنان

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، استمرار المبادرات الدبلوماسية التي تبذلها بلاده لضمان أمن لبنان واستقراره، مشدداً في الوقت ذاته على الأهمية البالغة لتطوير علاقات حسن جوار متينة، ومتوازنة بين بيروت ودمشق لما فيه فائدة ومصلحة حيوية للمنطقة بأكملها.

وذكرت وكالة الأناضول، نقلاً عن بيان صدر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان بحث خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين بإسطنبول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية الراهنة، مشيراً إلى أن أنقرة تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع لبنان، وستواصل تقديم كل ما تستطيع من دعم، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والتنموية لإرساء السلام والاستقرار فيه.

ورأى الرئيس التركي خلال اللقاء، أن تكثيف الاتصالات الدبلوماسية في هذا الإطار يكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة لتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد، لافتاً إلى بذل قصارى الجهد لتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا ولبنان بما يخدم مصالح البلدين.

يذكر أن زيارة رئيس الوزراء اللبناني إلى تركيا تأتي في سياق تعزيز التشاور الإقليمي، والارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو الشراكة الاستراتيجية، في وقت تعمل فيه أنقرة عبر مبادراتها الدبلوماسية المستمرة إلى ترسيخ دورها كلاعب إقليمي ضامن للاستقرار في المنطقة.