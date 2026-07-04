الوفد السوري يطّلع على تجربة هيروشيما اليابانية في إعادة ‏الإعمار والتخطيط للمدن بعد الكوارث

طوكيو-سانا
اطلع الوفد السوري برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري، خلال زيارته الرسمية إلى اليابان، على تجربة مدينة هيروشيما في إعادة الإعمار والتعافي بعد الدمار الذي خلّفه القصف الذري الأمريكي عام 1945، وذلك في إطار مساعي تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات اليابانية في مجالات إعادة الإعمار والتخطيط العمراني.
واستمع الوفد، خلال زيارته بلدية هيروشيما، إلى عرض حول مراحل إعادة إعمار المدينة، وآليات التخطيط العمراني التي رافقت مرحلة التعافي، والتشريعات والمشروعات التي أسهمت في تحويلها إلى نموذج عالمي في التنمية والسلام.
كما زار الوفد متحف هيروشيما التذكاري للسلام، واطلع على أبرز المحطات التاريخية المرتبطة بالقصف الذري، ووضع باقة من الزهور تكريماً لضحايا الكارثة.
وأكد المصري خلال لقائه رئيس بلدية هيروشيما، أهمية توسيع التعاون وتبادل الخبرات في مجالات إعادة الإعمار والتنمية الحضرية، والاستفادة من التجربة اليابانية في التخطيط العمراني وإدارة مرحلة التعافي، بما يدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.
ويضم الوفد ممثلين عن وزارات الأشغال العامة والإسكان، والإدارة المحلية والبيئة، والخارجية والمغتربين، إلى جانب ممثلين عن محافظات دمشق وحمص وحلب، بمرافقة القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في اليابان الدكتور عبد الوهاب المحمد آغا.
ويشمل برنامج الوفد السوري الاطلاع على تجارب عدة مدن يابانية في هذا المجال، بما يسهم في دعم خطط التنمية الحضرية وإعادة الإعمار في سوريا.
وتندرج هذه الزيارة في إطار توجه للاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في إعادة الإعمار بعد الكوارث، حيث تُعد اليابان من أبرز الدول التي طورت نماذج متقدمة في التعافي وإعادة بناء المدن المتضررة.