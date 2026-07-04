الوفد السوري يطّلع على تجربة هيروشيما اليابانية في إعادة ‏الإعمار والتخطيط للمدن بعد الكوارث

IMG 20260704 103720 880 الوفد السوري يطّلع على تجربة هيروشيما اليابانية في إعادة ‏الإعمار والتخطيط للمدن بعد الكوارث

طوكيو-سانا‏

اطلع الوفد السوري برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان ‏عماد المصري، خلال زيارته الرسمية إلى اليابان، على تجربة ‏مدينة هيروشيما في إعادة الإعمار والتعافي بعد الدمار الذي خلّفه ‏القصف الذري الأمريكي عام 1945، وذلك في إطار مساعي ‏تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات اليابانية في مجالات إعادة ‏الإعمار والتخطيط العمراني‎.‎

IMG 20260704 103721 236 الوفد السوري يطّلع على تجربة هيروشيما اليابانية في إعادة ‏الإعمار والتخطيط للمدن بعد الكوارث

واستمع الوفد، خلال زيارته بلدية هيروشيما، إلى عرض حول ‏مراحل إعادة إعمار المدينة، وآليات التخطيط العمراني التي رافقت ‏مرحلة التعافي، والتشريعات والمشروعات التي أسهمت في تحويلها ‏إلى نموذج عالمي في التنمية والسلام‎.‎

كما زار الوفد متحف هيروشيما التذكاري للسلام، واطلع على أبرز ‏المحطات التاريخية المرتبطة بالقصف الذري، ووضع باقة من ‏الزهور تكريماً لضحايا الكارثة‎.‎

وأكد المصري خلال لقائه رئيس بلدية هيروشيما، أهمية توسيع ‏التعاون وتبادل الخبرات في مجالات إعادة الإعمار والتنمية ‏الحضرية، والاستفادة من التجربة اليابانية في التخطيط العمراني ‏وإدارة مرحلة التعافي، بما يدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا‎.‎

IMG 20260704 103721 511 الوفد السوري يطّلع على تجربة هيروشيما اليابانية في إعادة ‏الإعمار والتخطيط للمدن بعد الكوارث

ويضم الوفد ممثلين عن وزارات الأشغال العامة والإسكان، ‏والإدارة المحلية والبيئة، والخارجية والمغتربين، إلى جانب ممثلين ‏عن محافظات دمشق وحمص وحلب، بمرافقة القائم بأعمال سفارة ‏الجمهورية العربية السورية في اليابان الدكتور عبد الوهاب ‏المحمد آغا‎.‎

ويشمل برنامج الوفد السوري الاطلاع على تجارب عدة مدن يابانية ‏في هذا المجال، بما يسهم في دعم خطط التنمية الحضرية وإعادة ‏الإعمار في سوريا.‏
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وتندرج هذه الزيارة في إطار توجه للاستفادة من التجارب الدولية ‏الرائدة في إعادة الإعمار بعد الكوارث، حيث تُعد اليابان من أبرز ‏الدول التي طورت نماذج متقدمة في التعافي وإعادة بناء المدن ‏المتضررة. ‏

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