الرئيس اللبناني: التنسيق مع سوريا قائم ومستمر على أكثر من صعيد

بيروت-سانا‏

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون اليوم الثلاثاء، أن التنسيق بين لبنان ‏وسوريا قائم ومستمر على أكثر من صعيد، ولا سيما في المجالين الأمني ‏والقضائي.‏

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن عون أشار خلال لقائه وزير ‏الخارجية الهولندي توم بيريندسن إلى التعاون المشترك بين بلاده ودمشق من ‏أجل عودة اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان إلى بلدهم.‏

وأعرب عون عن ترحيبه بمختلف أوجه الدعم والمساعدة من الدول الشقيقة ‏والصديقة لتعزيز أمن لبنان واستقراره.‏

‏ ‏

وقال عون: “إن لبنان يرحب بكل المساعدات التي تسهم في تعزيز الأمن ‏والاستقرار في ربوعه، وتؤدي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق ‏التي يحتلها، وتضمن عودة أبناء الجنوب إلى قراهم وبلداتهم، وإطلاق سراح ‏الأسرى، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، إلى جانب تعزيز انتشار الجيش ‏اللبناني على كامل التراب الوطني لبسط سيطرته والاضطلاع بمفرده بمهمة ‏ضمان أمن البلاد والمواطنين”.‏

‏ ‏

وأشار عون في هذا السياق إلى رغبة بعض الدول في إرسال جنود إلى لبنان ‏بعد انتهاء مهمة قوات “اليونيفيل” بهدف مساندة الجيش اللبناني في أداء ‏مهامه الوطنية.‏

‏ ‏

وحول المفاوضات الجارية في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، أوضح الرئيس ‏اللبناني أن المفاوضات تهدف إلى إرساء أرضية صلبة لبرنامج واضح ‏يفضي إلى تحقيق المطالب اللبنانية كاملة، والتمهيد لسلام حقيقي ودائم، بدلاً ‏من التسويات المرحلية التي كانت سائدة سابقاً، لافتاً إلى أن التجارب السابقة ‏والمواجهات العسكرية لم تؤدِ إلا إلى مضاعفة المآسي والكوارث على البلد ‏والشعب اللبناني.‏

‏ ‌‏ ‏

من جانبه، أكد الوزير الهولندي دعم بلاده لكل ما من شأنه ترسيخ الاستقرار ‏والأمن والسيادة اللبنانية، والوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة في سعيها ‏لإعادة النهوض بالبلاد.‏

‏ ‏

وكان الرئيس اللبناني جدد التأكيد في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن مسار ‏التفاوض يمثل الخيار الأنسب لتحقيق مصالح لبنان الوطنية، مشدداً في الوقت ‏نفسه على التمسك بالسيادة الكاملة، ورفض أي وجود للاحتلال أو الوصاية ‏الخارجية.‏