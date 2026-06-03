وزير الطوارئ يبحث مع سفيرة النرويج التعاون في مجالات التعافي وإزالة الألغام

دمشق -سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع سفيرة النرويج لدى سوريا هيلدي هارالدستاد، خلال لقائهما في مقر الوزارة بدمشق اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون في مجالات التعافي وإزالة الألغام وبناء القدرات الوطنية.

وأوضح الوزير الصالح في منشور عبر منصة “X” أن اللقاء تناول رؤية “سوريا بلا مخيمات”، وتأهيل البنية التحتية، وملفات التعافي، وفي مقدمتها إزالة الألغام وجهود المركز الوطني لمكافحة الألغام، باعتبارها أولوية إنسانية وأمنية ملحة في المرحلة الحالية، وشرطاً أساسياً لحماية المدنيين وضمان عودة آمنة للنازحين.

وأضاف الوزير الصالح: إنه تم بحث سبل توسيع مجالات العمل وبناء القدرات الوطنية، ووضع إطار تعاون منظم يعزز التنسيق ويحول هذا التعاون إلى نتائج عملية تخدم جهود التعافي والاستقرار في سوريا.

يذكر أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث نظمت في الثالث عشر من أيار الماضي ورشة عمل بعنوان “دعم رؤية سوريا بلا مخيمات”، ‏بمشاركة ممثلين عن وزارة ‏الخارجية والمغتربين، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ‏ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، وهيئة التخطيط ‏والإحصاء، وذلك في فندق “رويال سميرا ميس” بدمشق.