الوزيرة قبوات من جنيف: سوريا تسعى لشراكات دولية تدعم التعافي المستدام

جنيف-سانا



أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن سوريا تتطلع إلى بناء شراكات حقيقية مع شركائها الدوليين تسهم في تعزيز المؤسسات الداعمة للتعافي المستدام وتحترم ملكية السوريين لمستقبلهم، مشددة على أن التحول الحقيقي يُقاس بمدى انعكاسه على حياة المواطنين.



وقالت الوزيرة قبوات، في كلمة ألقتها خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا: إن سوريا تعيد بناء سيادتها تدريجياً، وتحتاج إلى شركاء ينظرون إليها بوصفها دولة قادرة على الإسهام في الاستقرار والنمو على المستويين الإقليمي والدولي، وليس باعتبارها مجرد حالة إنسانية.



وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن تاريخ سوريا يعكس ما يمكن للشعب السوري تحقيقه عندما تتوافر له الفرص، لافتة إلى أن البلاد شهدت حتى أواخر خمسينيات القرن الماضي إحدى أوائل موجات التصنيع في العالم العربي، ولا سيما في قطاعات النسيج والإسمنت والصناعات الغذائية في مدينتي حلب ودمشق، إلى جانب سوق أسهم مزدهرة وثقة واسعة بالاقتصاد الوطني.



وأكدت الوزيرة قبوات أنّ المرونة التي ميّزت سوق العمل السوري في تلك المرحلة لا تزال حاضرة حتى اليوم.



وشاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي، التي انطلقت أعمالها في جنيف بمشاركة 187 دولة عضواً في منظمة العمل الدولية، حيث أجرت على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء العمل في دول شقيقة وصديقة، تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل والحماية الاجتماعية.